В Таганроге собственник «выкинул» семью на улицу из дома без вещей

«Я наняла адвоката, пытались сегодня (8 июля) вновь забрать свои вещи из дома в бухте, но хозяин заявил, что заболел коронавирусом и не может открыть двери. Мы вернемся в Ростов ни с чем, мой сын даже компьютер не успел взять, нам учебники сдать в школу надо. Что делать, к кому обращаться, уже не понимаем», — рассказывает женщина.