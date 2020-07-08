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В Таганроге собственник «выкинул» семью на улицу из дома без вещей

8 июля 2020, 10:01
Анастасия Форопонова
В бухте Андреева в Таганрогском заливе Ростовской области из арендованного дома владелец выгнал на улицу семью без вещей, об этом рассказала RostovGazeta пострадавшая Анастасия Форопонова.

Семья Форопоновых прожила в арендованном доме в бухте Андреева около пяти лет. Они исправно платили за аренду и коммунальные услуги, никаких задолженностей сейчас у семьи перед владельцем домовладения нет. Этим летом хозяин дома решил выселить арендаторов на улицу.

«В доме владелец поменял замки, мы не можем уже на протяжении месяца забрать свои вещи и документы. Ребенка в школу даже оформить не получится, элементарные выплаты получить не можем. Мы во все инстанции написали заявления, участковый ничего сделать не может», — рассказывает Анастасия Форопонова.

Из-за пандемии коронавируса муж Анастасии лишился работы. Семья уже арендовала дом в Ростове, однако вещи возвращать бывший арендодатель не собирается.

«Я наняла адвоката, пытались сегодня (8 июля) вновь забрать свои вещи из дома в бухте, но хозяин заявил, что заболел коронавирусом и не может открыть двери. Мы вернемся в Ростов ни с чем, мой сын даже компьютер не успел взять, нам учебники сдать в школу надо. Что делать, к кому обращаться, уже не понимаем», — рассказывает женщина.

Муж Анастасии писал заявления в прокуратуру и в полицию, пока все обращения остаются безрезультатными.

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