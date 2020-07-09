Погрязший в долгах ростовский авиазавод отдали бывшему замгубернатора

На новой должности Тихонов будет заниматься реализацией программы развития предприятия. Ему предстоит обеспечить выполнение приоритетных программ и проектов. С 2016 году на предприятии началось серийное производство модернизированных самолетов Бе-200ЧС.
Добавим, что на посту замгубернатора Тихонов курировал вопросы промышленности, энергетики и транспорта. До этого он был главой министерства промышленности и энергетики региона.
Напомним, что к авиазаводу подали несколько многомиллионных исков. Так, В конце февраля с завода взыскали более 31 миллиона рублей за аналог системы для самолета-амфибии.