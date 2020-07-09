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Погрязший в долгах ростовский авиазавод отдали бывшему замгубернатора

9 июля 2020, 09:22
Фото: vk.com/pravitelstvo61
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов назхначен на должность управляющего директора Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса имени Бериева, говорится на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

На новой должности Тихонов будет заниматься реализацией программы развития предприятия. Ему предстоит обеспечить выполнение приоритетных программ и проектов. С 2016 году на предприятии началось серийное производство модернизированных самолетов Бе-200ЧС.

Добавим, что на посту замгубернатора Тихонов курировал вопросы промышленности, энергетики и транспорта. До этого он был главой министерства промышленности и энергетики региона.

Напомним, что к авиазаводу подали несколько многомиллионных исков. Так, В конце февраля с завода взыскали более 31 миллиона рублей за аналог системы для самолета-амфибии.

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