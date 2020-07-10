Более 1,3 млн мальков «царской рыбы» выпустят в реку Дон в Ростовской области

Всего до 13 июля в реке окажутся более 1,3 миллиона мальков. Объем компенсационных выпусков за год вырос в два раза.
Отмечается, что русский осетр является уникальным видом, который был занесен в Красную книгу региона. Этот вид считается ценной породой рыбы, из-за чего осетр прозвали «царской рыбой».
Ранее была отмечена положительная тенденции в восстановлении запасов осетровых видов Азова.
«Каждый год выделяют деньги из регионального бюджета на мероприятия по искусственному воспроизводству. В этом году потратят 7,4 миллиона рублей, в следующем — 17,4 миллиона», — заявил замглавы региона Виктор Гончаров.
Добавим, что в июне, впервые за последние 12 лет местным заводом была выпущена в реку Дон молодь белуги.