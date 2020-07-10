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Более 1,3 млн мальков «царской рыбы» выпустят в реку Дон в Ростовской области

10 июля 2020, 07:26
Фото: donland.ru
осетр
В Ростовской области стартовали работы по зарыблению молодью русского осетра реки Дон, сообщили в правительстве региона.

Всего до 13 июля в реке окажутся более 1,3 миллиона мальков. Объем компенсационных выпусков за год вырос в два раза.

Отмечается, что русский осетр является уникальным видом, который был занесен в Красную книгу региона. Этот вид считается ценной породой рыбы, из-за чего осетр прозвали «царской рыбой».

Ранее была отмечена положительная тенденции в восстановлении запасов осетровых видов Азова.

«Каждый год выделяют деньги из регионального бюджета на мероприятия по искусственному воспроизводству. В этом году потратят 7,4 миллиона рублей, в следующем — 17,4 миллиона», — заявил замглавы региона Виктор Гончаров.

Добавим, что в июне, впервые за последние 12 лет местным заводом была выпущена в реку Дон молодь белуги.

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