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Конкурсное производство завершили в «Русском национальном банке» в Ростове

10 июля 2020, 07:12
Фото: google.com/maps
«Русский национальный банк» полностью выплатил долги в размере одного миллиарда рублей, в связи с чем Арбитражный суд Ростовской области принял решение о завершении процедуры конкурсного производства, сообщается в материалах электронной картотеки.

Конкурсное производство прекратили по ходатайству конкурсного управляющего банка, который предъявил отчет о финансовой ситуации в компании. Кредиторами банка являлись 119 организаций, общая сумма долга превышала один миллиард рублей.

На момент открытия конкурсного производства в «Русском национальном банке» оставался 751 миллион рублей, за время процедуры удалось привлечь 414,8 миллиона рублей путем продажи имущества, взыскания судебной задолженности, погашения дебиторской задолженности и возврата обязательных резервов, депонированных в Банке России. Кроме того, самую ощутимую сумму, 200 миллионов рублей, предоставило ООО «Забава», к которому и перейдут теперь активы банка.

ООО «Забава» зарегистрировано в Ростове в 2017 году и занимается розничной торговлей пищевыми продуктами. У банка же после завершения процедуры осталось имущество стоимостью 188 миллионов рублей и 55 миллионов рублей на счетах, это указано в отчете конкурсного управляющего.

Процедуру конкурсного производства в «Русском национальном банке» открыли в ноябре 2018 года по требованию Банка России, который отозвал у него лицензию.

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