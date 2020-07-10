Конкурсное производство завершили в «Русском национальном банке» в Ростове

Конкурсное производство прекратили по ходатайству конкурсного управляющего банка, который предъявил отчет о финансовой ситуации в компании. Кредиторами банка являлись 119 организаций, общая сумма долга превышала один миллиард рублей.
На момент открытия конкурсного производства в «Русском национальном банке» оставался 751 миллион рублей, за время процедуры удалось привлечь 414,8 миллиона рублей путем продажи имущества, взыскания судебной задолженности, погашения дебиторской задолженности и возврата обязательных резервов, депонированных в Банке России. Кроме того, самую ощутимую сумму, 200 миллионов рублей, предоставило ООО «Забава», к которому и перейдут теперь активы банка.
ООО «Забава» зарегистрировано в Ростове в 2017 году и занимается розничной торговлей пищевыми продуктами. У банка же после завершения процедуры осталось имущество стоимостью 188 миллионов рублей и 55 миллионов рублей на счетах, это указано в отчете конкурсного управляющего.
Процедуру конкурсного производства в «Русском национальном банке» открыли в ноябре 2018 года по требованию Банка России, который отозвал у него лицензию.