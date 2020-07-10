Конкурсное производство завершили в «Русском национальном банке» в Ростове

ООО «Забава» зарегистрировано в Ростове в 2017 году и занимается розничной торговлей пищевыми продуктами. У банка же после завершения процедуры осталось имущество стоимостью 188 миллионов рублей и 55 миллионов рублей на счетах, это указано в отчете конкурсного управляющего.