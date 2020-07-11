Лидером в ЮФО по приросту новых случаев коронавируса стала Ростовская область

В субботу в области выявили 95 новых заболевших, следом идет Волгоградская область с 92 случаями, на третьем месте Краснодарский край с 65 новыми пациентами.
Кроме того, Ростовская область стала лидером и по числу умерших за последние сутки больных. Всего в ЮФО на 11 июля умерли семь пациентов с коронавирусом, пятеро из них — в Ростовской области, еще двое — в Краснодарском крае.
Также в Ростовской области зафиксировали больше всего случаев коронавирусной инфекции за весь период пандемии, 10 628. На втором месте Волгоградская область с 7332 заболевших, на третьем месте Краснодарский край с 6654 больных.
В сложившейся ситуации 11 июля в Ростовской области превысил единицу коэффициент распространения коронавируса и составил 1,01.