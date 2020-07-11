Передачу слона из Ростова в московский цирк раскритиковали в Европе

Речь идет о слоненке Эколь, который проживал в донской столице. Его забрал государственный цирк, находящийся на проспекте Вернадского.
В ассоциации уверены, что в цирке нельзя держать животных. Заострено внимание на важности семейных отношений между взрослыми самками и их детенышами.
«Самки слонов могут быть перевезены только вместе с другими женскими особями. Детенышей не стоит разлучать со своими матерями», — говорится в публикации.
Отмечается, что зоопарк в Ростове является кандидатом на вступление в ассоциацию.