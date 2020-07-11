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Передачу слона из Ростова в московский цирк раскритиковали в Европе

11 июля 2020, 04:53
Фото: pixabay
Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов с критикой отнеслась к решению отдать в цирк слона из Ростова-на-Дону, пишет 1rnd.ru.

Речь идет о слоненке Эколь, который проживал в донской столице. Его забрал государственный цирк, находящийся на проспекте Вернадского.

В ассоциации уверены, что в цирке нельзя держать животных. Заострено внимание на важности семейных отношений между взрослыми самками и их детенышами.

«Самки слонов могут быть перевезены только вместе с другими женскими особями. Детенышей не стоит разлучать со своими матерями», — говорится в публикации.

Отмечается, что зоопарк в Ростове является кандидатом на вступление в ассоциацию.

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