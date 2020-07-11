Школы Ростова из-за COVID-19 превратят в «колонии» в новом учебном году

Роспотребнадзор РФ выпустил особые санитарные правила для школ, детсадов и детских лагерей, готовых работать в условиях распространения коронавирусной инфекции. Детям будут мерить каждый день температуру, в школах и детских садах запретят массовые мероприятия, а аттестацию школьники должны сдавать с соблюдениями социальных дистанций.
«По сути, дети теперь будут ограничены в общении и коммуникации, с полным отсутствием развлечений и привычного отдыха, такие как веселая большая перемена, где дети могут размяться и выплеснуть эмоции в общении и активных играх. Школа превратится в «колонию». Безусловно, в этом есть и зерно логики: генеральные уборки должны проходить регулярно, в каждом туалете должно быть мыло, а на входе в столовую санитайзеры, очень забавно наблюдать подобные «распоряжения» только в связи с профилактикой коронавируса, так должно быть всегда», - считает Федяев.
Большие вопросы вызывает возможность обеспечить преподавателей и персонал учреждений средствами индивидуальной защиты, добавил депутат.
«Хочу сразу обратиться к сотрудникам - если кто-то предложит вам купить их за свой счёт, сразу обращайтесь ко мне, депутатский запрос в прокуратуру отправлю в этот же день. В любом случае, данный тип обучения, надеюсь, он будет временным и закончится скоро, лучше, чем дистанционное, которое стало настоящим испытанием не только для детей и преподавателей, но и для родителей», - говорит депутат.
Евгений Федяев обещает поднять вопрос о доплате техническому персоналу общеобразовательных и дошкольных учреждений в связи со всеми переработками, которые ожидаются в период распространения коронавируса.