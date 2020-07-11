Школы Ростова из-за COVID-19 превратят в «колонии» в новом учебном году

«По сути, дети теперь будут ограничены в общении и коммуникации, с полным отсутствием развлечений и привычного отдыха, такие как веселая большая перемена, где дети могут размяться и выплеснуть эмоции в общении и активных играх. Школа превратится в «колонию». Безусловно, в этом есть и зерно логики: генеральные уборки должны проходить регулярно, в каждом туалете должно быть мыло, а на входе в столовую санитайзеры, очень забавно наблюдать подобные «распоряжения» только в связи с профилактикой коронавируса, так должно быть всегда», - считает Федяев.