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Школы Ростова из-за COVID-19 превратят в «колонии» в новом учебном году

11 июля 2020, 09:16
Фото: 1Медиаинвест
Если все будет проходить в соответствии с распоряжением главного санитарного врача Анны Поповой, то школа в новом учебном году станет синонимом слова «колония», прокомментировал RostovGazeta депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Федяев.

Роспотребнадзор РФ выпустил особые санитарные правила для школ, детсадов и детских лагерей, готовых работать в условиях распространения коронавирусной инфекции. Детям будут мерить каждый день температуру, в школах и детских садах запретят массовые мероприятия, а аттестацию школьники должны сдавать с соблюдениями социальных дистанций.

«По сути, дети теперь будут ограничены в общении и коммуникации, с полным отсутствием развлечений и привычного отдыха, такие как веселая большая перемена, где дети могут размяться и выплеснуть эмоции в общении и активных играх. Школа превратится в «колонию». Безусловно, в этом есть и зерно логики: генеральные уборки должны проходить регулярно, в каждом туалете должно быть мыло, а на входе в столовую санитайзеры, очень забавно наблюдать подобные «распоряжения» только в связи с профилактикой коронавируса, так должно быть всегда», - считает Федяев.

Большие вопросы вызывает возможность обеспечить преподавателей и персонал учреждений средствами индивидуальной защиты, добавил депутат.

«Хочу сразу обратиться к сотрудникам - если кто-то предложит вам купить их за свой счёт, сразу обращайтесь ко мне, депутатский запрос в прокуратуру отправлю в этот же день. В любом случае, данный тип обучения, надеюсь, он будет временным и закончится скоро, лучше, чем дистанционное, которое стало настоящим испытанием не только для детей и преподавателей, но и для родителей», - говорит депутат.

Евгений Федяев обещает поднять вопрос о доплате техническому персоналу общеобразовательных и дошкольных учреждений в связи со всеми переработками, которые ожидаются в период распространения коронавируса.

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