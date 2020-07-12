rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Оборудования на 38 млн рублей закупят для двух сельских школ в Ростовской области

12 июля 2020, 11:45
Фото: donland.ru
Около 38 миллионов рублей выделили в Ростовской области на приобретение оборудования для двух сельских школ, сообщили в региональном правительстве.

Деньги уйдут на покупку новой школьной и офисной мебели для средних школ хутора Дубровский Шолоховского района и поселка Углегорский Тацинского района, в которых сделали капитальный ремонт.

Кроме мебели школы получат новое учебно-развивающие лабораторное, музыкальное, медицинское, интерактивное и компьютерное оборудование. Также объекты оснастят системой видеонаблюдения и хозинвентарем.

Ранее стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова «издала» особые санитарные правила для школ, детсадов и детских лагерей, готовых работать в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Материалы по теме
Почти 20 млн рублей потратят на ремонт стадиона возле школы №70 в Ростове«Ростелеком» организовал на Дону видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школеШколы Ростова из-за COVID-19 превратят в «колонии» в новом учебном году
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28