Оборудования на 38 млн рублей закупят для двух сельских школ в Ростовской области

Деньги уйдут на покупку новой школьной и офисной мебели для средних школ хутора Дубровский Шолоховского района и поселка Углегорский Тацинского района, в которых сделали капитальный ремонт.
Кроме мебели школы получат новое учебно-развивающие лабораторное, музыкальное, медицинское, интерактивное и компьютерное оборудование. Также объекты оснастят системой видеонаблюдения и хозинвентарем.
Ранее стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова «издала» особые санитарные правила для школ, детсадов и детских лагерей, готовых работать в условиях распространения коронавирусной инфекции.