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Города-нарушители масочного режима назвал главный санитарный врач Ростовской области

13 июля 2020, 18:03
Фото: pixabay.com
Новочеркасск попал в число семи городов, жители которых злостно нарушают масочный режим, заявил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Также в числе городов-нарушителей Ростов, Шахты, Азов, Миллерово, Сальск и Таганрог.

Проверка общественных мест показала, что около 60% жителей не носят маски при посещении рынков и ярмарок, примерно 40% не надевают из при входе в магазины.

Хуже всего дело обстоит в общественном транспорте, там маску надевает лишь каждый пятый пассажир.

Относительно благополучными по соблюдению масочного режима Ковалев назвал Белую Калитву, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Шолоховский район.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что лично проверит соблюдение масочного режима в торговых точках.

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