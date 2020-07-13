Города-нарушители масочного режима назвал главный санитарный врач Ростовской области

Также в числе городов-нарушителей Ростов, Шахты, Азов, Миллерово, Сальск и Таганрог.
Проверка общественных мест показала, что около 60% жителей не носят маски при посещении рынков и ярмарок, примерно 40% не надевают из при входе в магазины.
Хуже всего дело обстоит в общественном транспорте, там маску надевает лишь каждый пятый пассажир.
Относительно благополучными по соблюдению масочного режима Ковалев назвал Белую Калитву, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Шолоховский район.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что лично проверит соблюдение масочного режима в торговых точках.