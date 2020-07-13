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Прокуратура заинтересовалась перебоями с водой в трех поселениях Аксайского района

13 июля 2020, 17:38
Фото: pixabay.com
В Ростовской области проверили причины перебоев с холодной водой в Мишкинском, Рассветовском и Щепкинском сельских поселениях Аксайского района, сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорный органа обратились жители садоводческих товариществ, в которых более месяца наблюдались перебои с водой.

Проверка показала, что органы местного самоуправление не обслуживали артезианские скважины и не проводили плановый ремонт сетей и оборудования, тем самым не принимая меры к бесперебойному круглосуточному обеспечению жителей водой.

«В Аксайский районный суд поданы исковые заявления о признании незаконным бездействия администрации и обязании обеспечить круглосуточное бесперебойное холодное водоснабжение», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что исполнение предписания контролирует прокуратура.

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