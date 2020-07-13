Прокуратура заинтересовалась перебоями с водой в трех поселениях Аксайского района

В надзорный органа обратились жители садоводческих товариществ, в которых более месяца наблюдались перебои с водой.
Проверка показала, что органы местного самоуправление не обслуживали артезианские скважины и не проводили плановый ремонт сетей и оборудования, тем самым не принимая меры к бесперебойному круглосуточному обеспечению жителей водой.
«В Аксайский районный суд поданы исковые заявления о признании незаконным бездействия администрации и обязании обеспечить круглосуточное бесперебойное холодное водоснабжение», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что исполнение предписания контролирует прокуратура.