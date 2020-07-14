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Количество площадок под ярмарки увеличат в Ростове

14 июля 2020, 13:00
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в три раза будет увеличено количество площадок для ярмарочной торговли, сообщили в городской администрации.

Производителям места на ярмарках предоставляют бесплатно. Покупатели могут покупать продукцию по более низким ценам. С каждым годом количество проводимых ярмарок только увеличивается. В 2018 году их было 37, в 2019 году — 41.

В дальнейшем ярмарок станет еще больше за счет увеличения количества мест их проведения. Число площадок должно увеличиться с 20 до 67.

«Приоритетом останется безопасность людей, организация торговли в строгом соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам», — заявил глава города Алексей Логвиненко.

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