ВЭБ потребовал возврата 1,5 млрд руб от ростовского предприятия с одним работником

Госкорпорация заявила требования в размере 1,56 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда составила сумма основного долга, которая сложилась по договорам поручительства. Оставшуюся сумму составили проценты, комиссия, неустойки и штрафы, а также мораторные проценты.
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Югснаб-Металл» в июне по требованию банка ВТБ.
Как сообщается на сайте системы СПАРК, компания ООО «Югснаб-Металл» зарегистрирована в 2020 году и в качестве основного вида деятельности указана оптовая торговля. Единственным работником предприятия является ее владелец и директор Александр Мордасов.
По итогам 2019 года выручка предприятия превысила 15,6 миллиона рублей, а убыток составил 58,4 миллиона рублей.