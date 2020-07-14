ВЭБ потребовал возврата 1,5 млрд руб от ростовского предприятия с одним работником

Госкорпорация заявила требования в размере 1,56 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда составила сумма основного долга, которая сложилась по договорам поручительства. Оставшуюся сумму составили проценты, комиссия, неустойки и штрафы, а также мораторные проценты.