Жителям Ростова рассказали, где надо носить маски

Сейчас существует угроза роста распространения новой инфекции. Из-за этого необходимо активизировать соблюдение масочного режима.
Маски необходимо надевать во время поездок в общественном транспорте, в том числе в такси. Также эти меры касаются остановок.
«Масочный режим действует в аптеках, на вокзалах, аэропортах. Кроме того, маски надо надевать на рынке, стадионе, пляже, в сквере, парке», — уточнили в мэрии.
Отмечается, что необходимо соблюдать социальное дистанцирование и применять дезинфицирующие средства.