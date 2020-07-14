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Жителям Ростова рассказали, где надо носить маски

14 июля 2020, 19:17
Фото: pixabay
Жителям Ростова-на-Дону напомнили о необходимости соблюдать масочный режим из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в городской администрации.

Сейчас существует угроза роста распространения новой инфекции. Из-за этого необходимо активизировать соблюдение масочного режима.

Маски необходимо надевать во время поездок в общественном транспорте, в том числе в такси. Также эти меры касаются остановок.

«Масочный режим действует в аптеках, на вокзалах, аэропортах. Кроме того, маски надо надевать на рынке, стадионе, пляже, в сквере, парке», — уточнили в мэрии.

Отмечается, что необходимо соблюдать социальное дистанцирование и применять дезинфицирующие средства.

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