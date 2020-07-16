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До 84 млрд рублей выросла сумма требований к Вадиму Ванееву

16 июля 2020, 13:51
Фото: facebook.com/vadimvaneev
К субсидиарной ответственности требуют привлечь ростовского бизнесмена Вадима Ванеева как бывшего владельца и гендиректора обанкротившегося ООО «Урсдон», сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Требование на сумму 40,5 миллиарда рублей направил в Арбитражный суд конкурсный управляющий ООО «Урсдон». Вместе с иском на 42,2 миллиарда рублей в рамках банкроства «Евродона» и 1,1 миллиарда рублей по иску «ВЭБ.рф», общая сумма требований к Ванееву составила почти 84 миллиарда рублей.

Из суммы нового требования 23 миллиарда рублей составляет долг из-за неподачи заявления о банкротстве, остальное из-за невозможности полного погашения требований кредиторов.

Кроме того, в марте 2020 года Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Донстар», входившее ранее в ГК «Евродон» Вадима Ванеева.

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