До 84 млрд рублей выросла сумма требований к Вадиму Ванееву

Требование на сумму 40,5 миллиарда рублей направил в Арбитражный суд конкурсный управляющий ООО «Урсдон». Вместе с иском на 42,2 миллиарда рублей в рамках банкроства «Евродона» и 1,1 миллиарда рублей по иску «ВЭБ.рф», общая сумма требований к Ванееву составила почти 84 миллиарда рублей.
Из суммы нового требования 23 миллиарда рублей составляет долг из-за неподачи заявления о банкротстве, остальное из-за невозможности полного погашения требований кредиторов.
Кроме того, в марте 2020 года Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Донстар», входившее ранее в ГК «Евродон» Вадима Ванеева.