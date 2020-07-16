До 84 млрд рублей выросла сумма требований к Вадиму Ванееву

Требование на сумму 40,5 миллиарда рублей направил в Арбитражный суд конкурсный управляющий ООО «Урсдон». Вместе с иском на 42,2 миллиарда рублей в рамках банкроства «Евродона» и 1,1 миллиарда рублей по иску «ВЭБ.рф», общая сумма требований к Ванееву составила почти 84 миллиарда рублей.