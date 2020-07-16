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Уверенному поведению с заключенными учили сотрудников СИЗО и ИК в Ростовской области

16 июля 2020, 10:47
Фото: 61.fsin.gov.ru
Психологический тренинг провели с молодыми сотрудниками службы исполнения наказания в Ростовской области, сообщили в региональном ГУФСИН.

«В условиях стремительного развития системы исполнения наказаний на первый план выходит необходимость повышения психологической компетентности сотрудников, формирования у них различных психологических навыков, способствующих повышению уровня профессионализма», — сказано в сообщении.

Тренинг провели для сотрудников первого года службы, для которых это наиболее актуально — именно на начальном этапе работы закладываются навыки профессионального общения с заключенными и сослуживцами.

Молодежь ГУФСИН в ходе тренинга училась распознавать неуверенное и агрессивное поведение заключенных и вести себя максимально уверенно в любых ситуациях. Также молодых сотрудников СИЗО и колоний учили находить выход из ситуаций, которые провоцируют неслужебные связи.

Ранее в Зверево в ИК-1 обнаружили на посту наблюдательной вышки тело прапорщика внутренней службы с простреленной головой.

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