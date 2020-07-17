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Река с водоворотами появилась на 2-й Краснодарской в Ростове

17 июля 2020, 08:31
Фото: vk.com/rostovnadonu
Сильные ливни, обрушившиеся на Ростов-на-Дону 17 июля, привели к подтоплению многих районов города, сообщили очевидцы в соцсети.

Так, настоящая река с водоворотами образовалась на 2-й Краснодарской. «Еще утром здесь была улица 2-я Краснодарская. Сейчас — река по колено», — поделились видео горожане.

На ролике видно, что вода уже закрыла колеса легковым автомобилям и бурным поток с водоворотом заворачивает на соседнюю улицу. А дождь все продолжает идти и, по прогнозам, продлится до ночи.

Это не единственный потоп из-за ливня в Ростове, ранее горожане сообщали о поднявшейся на метр воде на Малиновского и парализовавшем движение автомобилей граде.

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