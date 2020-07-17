Река с водоворотами появилась на 2-й Краснодарской в Ростове

Так, настоящая река с водоворотами образовалась на 2-й Краснодарской. «Еще утром здесь была улица 2-я Краснодарская. Сейчас — река по колено», — поделились видео горожане.
На ролике видно, что вода уже закрыла колеса легковым автомобилям и бурным поток с водоворотом заворачивает на соседнюю улицу. А дождь все продолжает идти и, по прогнозам, продлится до ночи.
Это не единственный потоп из-за ливня в Ростове, ранее горожане сообщали о поднявшейся на метр воде на Малиновского и парализовавшем движение автомобилей граде.