Женщина чуть не утонула в потоке воды из-за ливня на Текучева в Ростове

Пользователи сразу вспомнили случай с девушкой, которая погибла во время ливня в июле 2016 года. Тогда на Ростов тоже обрушились сильные дожди и 14-летнюю девушку затянуло потоком воды под припаркованный в центре города автомобиль. Прохожие пытались помочь подростку, но не смогли ее вытащить. Девочка погибла, захлебнувшись водой.