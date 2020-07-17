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Женщина чуть не утонула в потоке воды из-за ливня на Текучева в Ростове

17 июля 2020, 09:16
Фото: vk.com/rostovnadonu
Помощь спасателей понадобилась женщине, которая в ливень попыталась перейти Текучева в Ростове-на-Дону, сообщили очевидцы в соцсети.

На Ростов 17 июля обрушился сильный ливень, который подтопил улицы и дома города. На Текучева женщина попыталась перейти проезжую часть, несмотря на то, что она превратилась в бурный поток грязной воды.

В итоге на помощь ростовчанке пришли трое спасателей, которые потихоньку вывели ее из воды. Сила потока в ливневой воде была такой, что трое взрослых мужчин не смогли быстро вывести пострадавшую, для этого им пришлось медленно и аккуратно передвигаться гуськом.

Пользователи сразу вспомнили случай с девушкой, которая погибла во время ливня в июле 2016 года. Тогда на Ростов тоже обрушились сильные дожди и 14-летнюю девушку затянуло потоком воды под припаркованный в центре города автомобиль. Прохожие пытались помочь подростку, но не смогли ее вытащить. Девочка погибла, захлебнувшись водой.

«Надеюсь, никто не погибнет, как та девушка под машиной», — написала одна из горожанок. «Я вот тоже вспомнил этот случай», — прокомментировал другой ростовчанин.

#Желтые новости#Видео
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