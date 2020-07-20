rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В МВД заявили, что в Ростовской области стало меньше бытового насилия

20 июля 2020, 10:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области стало меньше бытового насилия по итогам 2019 года, сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по региону в ответ на запрос RostovGazeta.

«По итогам 2019 года отмечено сокращение на 17,1% общего числа преступлений, совершенных по „бытовым“ мотивам», — сказано в документе. Отмечается, что 20.7% таких правонарушений совершают люди в алкогольном опьянении. «На 27,6% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, из которых на 23% снижено число убийств, на 30,3% происшествий с причинением тяжкого вреда здоровью», — сообщают в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году число бытовых преступлений продолжило падать. Их общее число снизилось на 11,9%.

Кроме этого, с января по май 2020 выявлено 1032 факта «побоев» по статье 6.1.1 КОАП 2 РФ (до 120 часов обязательных работ).

Больше о том, какова в Ростовской области ситуация с домашним насилием и какую помощь оказывают его жертвам, читайте в материале RostovGazeta.

Материалы по теме
В Татарстане суд отменил приговор по делу о насилии над девочкойВсплеск домашнего насилия вызвала пандемия коронавируса в Ростовской областиЖенщины убегают в тапочках: как в Ростовской области помогают пострадавшим от насилия
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14