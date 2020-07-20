В МВД заявили, что в Ростовской области стало меньше бытового насилия

«По итогам 2019 года отмечено сокращение на 17,1% общего числа преступлений, совершенных по „бытовым“ мотивам», — сказано в документе. Отмечается, что 20.7% таких правонарушений совершают люди в алкогольном опьянении. «На 27,6% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, из которых на 23% снижено число убийств, на 30,3% происшествий с причинением тяжкого вреда здоровью», — сообщают в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что в 2020 году число бытовых преступлений продолжило падать. Их общее число снизилось на 11,9%.
Кроме этого, с января по май 2020 выявлено 1032 факта «побоев» по статье 6.1.1 КОАП 2 РФ (до 120 часов обязательных работ).
Больше о том, какова в Ростовской области ситуация с домашним насилием и какую помощь оказывают его жертвам, читайте в материале RostovGazeta.