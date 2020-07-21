Еще 123 случая коронавируса выявили в Ростовской области

Общее количество заболевших выросло до 11657 человек, коэффициент распространения инфекции на вторник составил 1,13.
Больше всего новых случаев коронавируса, у 49 человек, выявили в Ростове, еще десять в Батайске, семь в Волгодонске, по шесть случаев в Новочеркасске, Шахтах и Аксайском районе. Кроме того, новых заболевших выявили в 27 городах и районах Ростовской области.
Более 70% новых случаев приходится на жителей области от 18 до 65 лет, чуть более 8% на детей и лиц старше 80 лет. Еще 18,7% составили заболевшие от 66 до 79 лет.
Кроме того, за последние сутки умерли еще четыре человека с коронавирусом, общее число жертв инфекции достигло 187 человек.