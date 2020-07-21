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Еще 123 случая коронавируса выявили в Ростовской области

21 июля 2020, 08:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
На 21 июля в Ростовской области выявили 123 новых пациента с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

Общее количество заболевших выросло до 11657 человек, коэффициент распространения инфекции на вторник составил 1,13.

Больше всего новых случаев коронавируса, у 49 человек, выявили в Ростове, еще десять в Батайске, семь в Волгодонске, по шесть случаев в Новочеркасске, Шахтах и Аксайском районе. Кроме того, новых заболевших выявили в 27 городах и районах Ростовской области.

Более 70% новых случаев приходится на жителей области от 18 до 65 лет, чуть более 8% на детей и лиц старше 80 лет. Еще 18,7% составили заболевшие от 66 до 79 лет.

Кроме того, за последние сутки умерли еще четыре человека с коронавирусом, общее число жертв инфекции достигло 187 человек.

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