Еще 123 случая коронавируса выявили в Ростовской области

Больше всего новых случаев коронавируса, у 49 человек, выявили в Ростове, еще десять в Батайске, семь в Волгодонске, по шесть случаев в Новочеркасске, Шахтах и Аксайском районе. Кроме того, новых заболевших выявили в 27 городах и районах Ростовской области.