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В поддержку «ростовских мальчишек» в Москве у здания Верховного суда пройдут пикеты

21 июля 2020, 12:56
Фото: Ростовский областной суд
В Москве в день рассмотрения судом кассационной жалобы по делу жителей Ростова-на-Дону Яна Сидорова и Владислава Мордасова состоятся одиночные пикеты, говорится в сообщении Telegram-канала «Ростовское дело».

Верховный суд рассмотрит кассацию по делу «ростовских мальчишек» 23 июля 2020 года. При этом активисты заявили об организации одиночных пикетов в поддержку парней. Они пройдут в 9.00 мск в сквере имени Булкина в Москве. Организаторы напомнили желающим поддержать фигурантов «ростовского дела» о необходимости использования индивидуальных средств защиты — масок и перчаток.

На само заседание будет допущено только десять человек, в связи с пандемией пропустить всех желающих в зал суда не смогут.

Напомним, что 18-летнего Яна Сидорова и 21-летнего Владислава Мордасова задержали в ноябре 2017 года. Ребята вышли с плакатами к зданию регионального правительства, они требовали отставки властей и возврата земли пострадавшим от пожара на Театральном спуске.

В октябре 2019 года «ростовские революционеры» получили по шесть лет лишения свободы в колонии строго режима за организацию массовых беспорядков. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

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