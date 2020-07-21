В поддержку «ростовских мальчишек» в Москве у здания Верховного суда пройдут пикеты

Верховный суд рассмотрит кассацию по делу «ростовских мальчишек» 23 июля 2020 года. При этом активисты заявили об организации одиночных пикетов в поддержку парней. Они пройдут в 9.00 мск в сквере имени Булкина в Москве. Организаторы напомнили желающим поддержать фигурантов «ростовского дела» о необходимости использования индивидуальных средств защиты — масок и перчаток.