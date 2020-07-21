В поддержку «ростовских мальчишек» в Москве у здания Верховного суда пройдут пикеты

Верховный суд рассмотрит кассацию по делу «ростовских мальчишек» 23 июля 2020 года. При этом активисты заявили об организации одиночных пикетов в поддержку парней. Они пройдут в 9.00 мск в сквере имени Булкина в Москве. Организаторы напомнили желающим поддержать фигурантов «ростовского дела» о необходимости использования индивидуальных средств защиты — масок и перчаток.
На само заседание будет допущено только десять человек, в связи с пандемией пропустить всех желающих в зал суда не смогут.
Напомним, что 18-летнего Яна Сидорова и 21-летнего Владислава Мордасова задержали в ноябре 2017 года. Ребята вышли с плакатами к зданию регионального правительства, они требовали отставки властей и возврата земли пострадавшим от пожара на Театральном спуске.
В октябре 2019 года «ростовские революционеры» получили по шесть лет лишения свободы в колонии строго режима за организацию массовых беспорядков. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.