Налог для миллионеров: кто в Ростове заплатит повышенный 15% НДФЛ

В 2011 году в Ростовской области проживало 8 миллиардеров, а в 2012 году — 12 человек, чей годовой доход превышал миллиард рублей. В 2014 году в регионе насчитали девять миллиардеров, 11 человек имели доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей в год. От ста до 500 миллионов рублей получали тогда 76 человек, а от 10 до 100 миллионов рублей — 649 человек. Доход больше миллиона в год в Ростовской области в 2014 году получали 9 100 человек. Всего в 2014 году жители Ростовской области уплатили НДФЛ на 49 миллиардов рублей, что составило 49% бюджета Ростовской области.