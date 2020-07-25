Налог для миллионеров: кто в Ростове заплатит повышенный 15% НДФЛ

Ни одно ведомство не говорит открыто, сколько людей с таким доходом проживают в Ростовской области. В каком виде будет осуществляться задумка президента, сыграют ли роль в региональном бюджете выплаченные «лишние» 2% налогов, выяснял журналист RostovGazeta.
60 млрд рублей
Перед голосованием по поправкам в Конституцию президент РФ Владимир Путин предложил повысить с 13% до 15% ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) для тех, у кого доходы в год составляют свыше пяти миллионов рублей. Дополнительная «прибыль» в казне составит более 60 миллиардов рублей. Деньги будут направлены на «высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение» тяжелобольных детей.
«Но полагаю, что ключевой принцип очевиден: решения об использовании этих денег должны быть прозрачными и абсолютно открытыми, пользоваться безусловным доверием. Моральное право принимать эти решения имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, работе в некоммерческих, благотворительных организациях, делом доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию», — сказал Путин.
Плоская шкала НДФЛ на уровне 13%, как добавил глава государства, позволила вывести доходы из тени, упростить и сделать понятным налоговое администрирование.
Налоговая тайна
Точных данных о том, сколько людей в Ростовской области получают доход свыше пяти миллионов в год — нет. Это налоговая тайна. Чтобы человек попал под «повышенный» налог, в месяц он должен зарабатывать более 417 тысяч рублей.
В Ростовской области (на апрель 2019 г) всего 642 368 работника, которым начислена заработная плата. Зарплату в размере от полумиллиона до миллиона рублей получили тогда 161 человек, больше миллиона — 85 человек.
По обобщенным данным того же Росстата, на фоне других категорий, в Ростовской области процент нулевой по таким зарплатам.
Чтобы высчитать долю в процентах от общего числа, мы «делим» 161 человек на общее число работающих (642 368), получается 0,025% людей получили зарплату до полумиллиона рублей. По этой же схеме, если рассчитать, больше миллиона в месяц получили в регионе 0,0132%.
Зарплату до 11 тысяч рублей в Ростовской области получали 40 554 человек, до 20 тысяч рублей — 19 314 человек, от 40 до 45 тысяч рублей — 40708 человек, от 60 — 75 тысяч рублей — 26 368 человек. На уровне минимального размера оплаты труда (11 280 рублей) — 25 350 человек.
Нельзя забывать, что это официальная статистика, в которую не попали «серые» доплаты или премии. О том, какова будет примерная сумма повышенного НДФЛ, который выплатят «миллионеры» в регионах — сегодня не может сказать никто. Известно лишь, что средства поступят в местные бюджеты.
Всего же России 0,1% работников получают заработную плату свыше 500 тысяч рублей. Самые высокие заработные платы получают сотрудники рыболовства и финансовой деятельности.
К примеру, сайт Superjob на сегодняшний день предлагает ростовчанам 22 вакансии с заработной платой выше 190 тысяч рублей. Компании-разработчику мобильных приложений требуется iOS-разработчик, ему готовы платить до 150 тысяч рублей. В Таганроге в крупную компанию требуется программист с зарплатой до 190 тысяч рублей. Слесарю по ремонту парогазотурбинного оборудования готовы платить в Ростове от 120 тысяч рублей, а директору по маркетингу и рекламе в крупный сетевой магазин — до 300 тысяч рублей. Есть еще несколько вакансий с зарплатой до 200 тысяч рублей: «Механик по буровым и горным работам», «Сварщик-аргонщик», «Намотчик катушек трансформаторов».
Заработных плат свыше 400 тысяч рублей на сайте по поиску вакансий в Ростовской области нет.
В 2011 году в Ростовской области проживало 8 миллиардеров, а в 2012 году — 12 человек, чей годовой доход превышал миллиард рублей. В 2014 году в регионе насчитали девять миллиардеров, 11 человек имели доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей в год. От ста до 500 миллионов рублей получали тогда 76 человек, а от 10 до 100 миллионов рублей — 649 человек. Доход больше миллиона в год в Ростовской области в 2014 году получали 9 100 человек. Всего в 2014 году жители Ростовской области уплатили НДФЛ на 49 миллиардов рублей, что составило 49% бюджета Ростовской области.
Более «свежих» данных о миллиардерах и миллионерах в регионе налоговая инспекция пока не предоставляет.
Как завернут закон
Повышенный налог (15%) коснется только суммы дохода свыше пяти миллионов рублей. С дохода в пять миллионов рублей в год человек будет платить 13% НДФЛ. В рамках страны и даже региона, эти лишние два процента налога, как предположил депутат городской думы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов, большая сумма.
Налог для «миллионеров» рассчитан на крупные компании, работающие «в белую». Однако, не исключено, что в скором времени налоговый контроль дойдет и до физических лиц, уверен депутат.
«Сейчас физлица „на лайте“ в отношении налогов, в сравнении с налоговыми системам в Европе. У нас можно не заплатить налоги, серую зарплату получать… В Греции смотрят по расходам, если есть у человека машина, квартира и двое детей, значит он может заработать и должен платить налоги. Наше антикоррупционное законодательство „смотрит“ по доходу, а не по расходу. Непонятно, как такое может быть», — говорит Смирнов.
Тему прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц в России давно обсуждали, это общемировой тренд. Те, кто побогаче — должны платить больше налог. Однако депутат не согласен с тем, что нужно снижать НДФЛ для тех, кто мало зарабатывает.
«У нас и так один из самых низких налогов, куда ниже 13%», — считает депутат.
Первые налоги по новой системе внесут весной 2021 года, путем изменения налогового кодекса. Насколько прозрачна будет схема по тратам налоговых поступлений «миллионеров» на лечение больных детей — непонятно.
«Возможно, в законе будет оговорка, что мы имеем право тратить этот дополнительный доход только на статьи: медицинское обеспечение, закупки оборудования… Тогда эти деньги пойдут туда, как это будет оговорено в законе. Владимир Владимирович говорит одно, а как правительство будет заворачивать все это в законы, акты, инструкции и в каком виде все это дойдет до нас — никто не знает», — сказал Смирнов.
В Ростовской области в этом году на региональную госпрограмму «Развитие здравоохранения» направят 67,4 млрд руб. Насколько серьезной будет сумма, полученная из «повышенного» НДФЛ для бюджета региона и на какую «высокотехнологичную» помощь для детей на эти деньги можно надеяться — непонятно.
Погоду не сыграют
Меру по повышению подоходного налога для «богатых» аналитик ГК «Финам» Алексей Корнев назвал политическим ходом — «шагом справедливости, который снимет социальную напряженность». В России давно уже назрел вопрос о более справедливом налогообложении: бедные не должны платить такой высокий налог, как богатые. Все просто — богатые чаще всего находят возможность «уйти» от налога, а бедные платят «повсеместно и полностью».
«Конечно, объем серьезный — (60 млрд рублей), но в целом они „погоду не сыграют“. Запрос страны на социальную справедливость есть и если такой налог будет введен, то он горячо будет поддержан большинством трудящихся», — говорит Корнев.
До пяти миллионов рублей в России, по словам специалиста, чаще всего зарабатывают программисты высокого уровня.
«У нас это очень тонкая прослойка — от 50-100 тысяч человек в России зарабатывают 3,5% населения. Разница между 13 и 15%, с точки зрения притока денежных средств — незначительная», — считает он.
Алексей Корнев предлагает освободить от налога малоимущих, как это сделано в большинстве цивилизованных стран мира. В России более 8% населения живут на 5 тысяч рублей в месяц, а 40% населения — на 15 тысяч рублей.
«Если копировать систему с западных стран, надо освобождать от налога малоимущих, брать небольшой налог с тех, кто зарабатывает достаточно, и солидный налог (25-30%) — с тех, кто зарабатывает много», — говорит Корнев.
Для региональных бюджетов «лишние» два процента НДФЛ будут незаметными, сами миллионеры, заплатившие этот налог — тоже не заметят разницы.
Снова повысят тарифы
Член федерального политсовета Партии Роста Александр Хуруджи считает, что прямой взаимосвязи между оплачиваемыми налогами и потраченными дополнительными средствами на целевой характер, который обозначается, по факту не существует.
«Непрозрачность бюджетных отношений, постоянная перегруппировка бюджетных трат приводит к тому, что граждане не понимают, куда денежные средства из налогов тратятся. Почему они тратятся на поддержание умирающих банков. Поэтому, основание, что это целевые средства на какие-то расходы, не выдерживает никакой критики», — комментирует Хуруджи.
Официальную заработную плату, которая попадает под критерий повышенного НДФЛ, платят в монополиях, в крупных компаниях, получающих господдержку, либо в госсекторе. Получается, деньги поступили в бюджет, потом их в виде налогов забрали.
«В случае „монополии“ — большие заработные платы у руководителей „Газпрома“, энергетиков, РЖД… Они существуют за наш счет, мы не можем отказаться от их услуг. С повышением НДФЛ для „миллионеров“ мы увидим увеличенный счет, так как все расходы на заработные платы входят в состав тарифного дела. Незначительно, но будут повышения. Эти два процента приведут к увеличению той расходной статьи бюджета компании, которая закладывается на выплату заработной платы сотрудников. Сами сотрудники не пострадают. Исключение составит частный бизнес, который работает в открытом рынке», — говорит Хуруджи.
В Ростовской области, по мнению спикера, людей, зарабатывающих более 400 тысяч рублей, не так много, около 1,5 — 2 тысяч человек.
«Сумма ничтожная в итоге получается. Закон направлен на то, чтобы фактически чуть больше забрать у более состоятельных граждан. Так происходит во всем мире, только человек сам платит эту сумму. У нас налоговый агент — работодатель. Нет прямой взаимосвязи. Исключением у нас является лишь собственник предприятий», — считает он.
В Управлении Федеральной налоговой службы (ФНС России) по Ростовской области подвели итоги налоговых поступлений за первое полугодие 2020 года. С января по июнь поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации составил 107652,9 млн руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 7,2%. Объем налога на доходы физических лиц составил 26,6 процентов (28604,7 млн рублей).