rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Строительство школы на 1,2 тыс мест приостановили в Новочеркасске

29 июля 2020, 12:55
Фото: donland.ru
В Новочеркасске приостановили строительство новой школы на 1,2 тысячи учеников, сообщили в правительстве Ростовской области.

«Возведение школы приостановлено из-за некачественной проектно-сметной документации, а также отсутствия инженерных мощностей для подключения важного социального объекта», — сказано в сообщении.

В настоящее время строители закончили всего 16% работ, проектную документацию уже разработали и получили положительную оценку госэкспертизы.

Строительная площадка находится в одном из крупнейших районов города, Восточном, освоение территории требует вдумчивого отношения.

«Это один из крупнейших микрорайонов в Новочеркасске. Кроме Ростова, таких площадей для развития и перспективной застройки нет. Здесь планируется возведение различных социальных объектов — больниц, школ, детских садов. Поэтому необходимо вдумчиво и поэтапно осваивать территорию, — прокомментировал глава региона Василий Голубев.

По разработанному проекту коммуникации будут обустраивать в несколько этапов, сначала появятся линии электроснабжения, газораспределительные подстанции, проведут модернизацию существующих сети связи, электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения. И только по завершению указанных мероприятий приступят к обустройству наружных сетей, дорог и тротуаров.

Кроме того, к августу в Новочеркасске построят спортплощадку при школе олимпийского резерва.

Материалы по теме
Спортивные школы начали работать в полном объеме в РостовеИз-за коронавируса в школах Ростовской области поменяют расписаниеЖители Суворовского хотят создать в своем районе еще одну школу
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58