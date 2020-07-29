Строительство школы на 1,2 тыс мест приостановили в Новочеркасске

«Возведение школы приостановлено из-за некачественной проектно-сметной документации, а также отсутствия инженерных мощностей для подключения важного социального объекта», — сказано в сообщении.
В настоящее время строители закончили всего 16% работ, проектную документацию уже разработали и получили положительную оценку госэкспертизы.
Строительная площадка находится в одном из крупнейших районов города, Восточном, освоение территории требует вдумчивого отношения.
«Это один из крупнейших микрорайонов в Новочеркасске. Кроме Ростова, таких площадей для развития и перспективной застройки нет. Здесь планируется возведение различных социальных объектов — больниц, школ, детских садов. Поэтому необходимо вдумчиво и поэтапно осваивать территорию, — прокомментировал глава региона Василий Голубев.
По разработанному проекту коммуникации будут обустраивать в несколько этапов, сначала появятся линии электроснабжения, газораспределительные подстанции, проведут модернизацию существующих сети связи, электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения. И только по завершению указанных мероприятий приступят к обустройству наружных сетей, дорог и тротуаров.