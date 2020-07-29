Строительство школы на 1,2 тыс мест приостановили в Новочеркасске

По разработанному проекту коммуникации будут обустраивать в несколько этапов, сначала появятся линии электроснабжения, газораспределительные подстанции, проведут модернизацию существующих сети связи, электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения. И только по завершению указанных мероприятий приступят к обустройству наружных сетей, дорог и тротуаров.