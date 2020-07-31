Неделя в Ростове: ковидный скачок, грузовики рядом с Украиной и стрельба на границе

Ковидный июль
В июле в Ростовской области отмечается значительный скачок в ежедневной статистике по новым зараженным коронавирусом. Власти региона уверены, в распространении болезни виноваты сами жители, которые наплевательски относятся к соблюдению профилактических мер.
По словам главы регионального Минздрава Татьяны Быковской, в июле губернатор пошел на снятие ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и люди восприняли это как победу над вирусом. Многие пишут в соцсетях, что коронавируса не существует и власти его придумали для того, чтобы решать какие-то свои вопросы.
«Работникам торговли и общепита очень сложно объяснять населению, что соблюдение санэпидрежима никто не отменял, что при посещении общественных мест, в том числе остановок троллейбусов и трамваев, люди должны быть в масках», — пояснила Быковская. Она добавила, что к объектам торговли и общественным местам применяются самые жесткие меры, если в них не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. «Но население нас не слышит», — подчеркнула министр.
При этом среди населения области не утихают разговоры о возможном введении карантина в сентябре. Многие даже сообщают о том, что губернатор якобы проводит тайные заседания, на которых представители власти обсуждают, что с сентября в регионе снова закроют все предприятия и введут режим самоизоляции.
Эти слухи прокомментировал руководитель пресс-центра Ростовской области Сергей Тюрин. Сославшись на главу Роспотребнадзора региона Евгения Ковалева, он сообщил, что ограничительные меры могут быть возвращены, если в области будет сохраняться негативная тенденция по заболеваемости коронавирусом. Но, что касается точной даты возможного введения ограничений, то никакой официальной информации об этом нет.
На 31 июля в Ростовской области было зарегистрирован 12941 случай заболевания COVID-19, выздоровели за все время 10382 человек, скончались — 225 пациентов. В настоящее время госпитализировано 864 пациента с коронавирусом, под аппараты ИВЛ помещены 48 человек.
Грузовики у границы
На границе Ростовской области и Украины наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовых автомобилей. В своем отчете они указали на десяток грузовиков, которые находились у пограничного поста «Авило-Успенка».
У шести из замеченных грузовиков были украинские номерные знаки. Что перевозили большегрузы, неизвестно.
Кроме того, наблюдатели сообщили об автобусе и мини-фургонах на границе, которые направлялись из России на Украину.
Неудавшаяся контрабанда
А в пятницу, 31 июля, Пограничное управление ФСБ по Ростовской области сообщило о задержании контрабандиста, который пытался протаранить пограничников рядом с Украиной. Контрабанду спиртного и сигарет на сумму более 2,5 миллиона рублей пограничники пресекли в районе пункта в поселке Григорьевка. Со стороны Украины в Россию злоумышленники пытались перебросить контрабандный товар. Для этого к границе подогнали УАЗ-452 без регистрационных знаков.
Автомобиль заметили, и водитель попытался скрыться. На требования остановиться водитель не отреагировал, а вместо этого направил машину на пограничников, при этом опасно маневрируя, создавая угрозу их жизни и здоровью. Сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие. Водителя ранили в левое бедро и задержали. На месте ему оказали медпомощь и его здоровью ничего не угрожает. Автомобиль задержали, а груз изъяли.