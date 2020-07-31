rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Неделя в Ростове: ковидный скачок, грузовики рядом с Украиной и стрельба на границе

31 июля 2020, 16:20
Фото: pxhere.com
За неделю в Ростовской области произошло немало событий, попавших в сводки СМИ: власти объяснили скачок ежедневного прироста заболевших коронавирусом, наблюдатели ОБСЕ заметили подозрительные грузовики на границе с Украиной, а пограничникам пришлось применить оружие против контрабандиста.

Ковидный июль

В июле в Ростовской области отмечается значительный скачок в ежедневной статистике по новым зараженным коронавирусом. Власти региона уверены, в распространении болезни виноваты сами жители, которые наплевательски относятся к соблюдению профилактических мер.

По словам главы регионального Минздрава Татьяны Быковской, в июле губернатор пошел на снятие ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и люди восприняли это как победу над вирусом. Многие пишут в соцсетях, что коронавируса не существует и власти его придумали для того, чтобы решать какие-то свои вопросы.

«Работникам торговли и общепита очень сложно объяснять населению, что соблюдение санэпидрежима никто не отменял, что при посещении общественных мест, в том числе остановок троллейбусов и трамваев, люди должны быть в масках», — пояснила Быковская. Она добавила, что к объектам торговли и общественным местам применяются самые жесткие меры, если в них не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. «Но население нас не слышит», — подчеркнула министр.

При этом среди населения области не утихают разговоры о возможном введении карантина в сентябре. Многие даже сообщают о том, что губернатор якобы проводит тайные заседания, на которых представители власти обсуждают, что с сентября в регионе снова закроют все предприятия и введут режим самоизоляции.

Татьяна Быковская
Фото: vk.com/pravitelstvo61

Эти слухи прокомментировал руководитель пресс-центра Ростовской области Сергей Тюрин. Сославшись на главу Роспотребнадзора региона Евгения Ковалева, он сообщил, что ограничительные меры могут быть возвращены, если в области будет сохраняться негативная тенденция по заболеваемости коронавирусом. Но, что касается точной даты возможного введения ограничений, то никакой официальной информации об этом нет.

На 31 июля в Ростовской области было зарегистрирован 12941 случай заболевания COVID-19, выздоровели за все время 10382 человек, скончались — 225 пациентов. В настоящее время госпитализировано 864 пациента с коронавирусом, под аппараты ИВЛ помещены 48 человек.

Грузовики у границы

На границе Ростовской области и Украины наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовых автомобилей. В своем отчете они указали на десяток грузовиков, которые находились у пограничного поста «Авило-Успенка».

У шести из замеченных грузовиков были украинские номерные знаки. Что перевозили большегрузы, неизвестно.

Фото: wikimedia.org

Кроме того, наблюдатели сообщили об автобусе и мини-фургонах на границе, которые направлялись из России на Украину.

Неудавшаяся контрабанда

А в пятницу, 31 июля, Пограничное управление ФСБ по Ростовской области сообщило о задержании контрабандиста, который пытался протаранить пограничников рядом с Украиной. Контрабанду спиртного и сигарет на сумму более 2,5 миллиона рублей пограничники пресекли в районе пункта в поселке Григорьевка. Со стороны Украины в Россию злоумышленники пытались перебросить контрабандный товар. Для этого к границе подогнали УАЗ-452 без регистрационных знаков.

Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области

Автомобиль заметили, и водитель попытался скрыться. На требования остановиться водитель не отреагировал, а вместо этого направил машину на пограничников, при этом опасно маневрируя, создавая угрозу их жизни и здоровью. Сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие. Водителя ранили в левое бедро и задержали. На месте ему оказали медпомощь и его здоровью ничего не угрожает. Автомобиль задержали, а груз изъяли.

Материалы по теме
Жару и дожди пообещали жителям Ростовской области в начале неделиДесятки улиц Ростова в конце недели останутся без света
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58