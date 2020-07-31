Неделя в Ростове: ковидный скачок, грузовики рядом с Украиной и стрельба на границе

«Работникам торговли и общепита очень сложно объяснять населению, что соблюдение санэпидрежима никто не отменял, что при посещении общественных мест, в том числе остановок троллейбусов и трамваев, люди должны быть в масках», — пояснила Быковская. Она добавила, что к объектам торговли и общественным местам применяются самые жесткие меры, если в них не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. «Но население нас не слышит», — подчеркнула министр.