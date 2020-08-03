Ростовские ученые создали робота для изучения фауны реки Дон

Применять роботизированный управляемый беспилотник будут на участках реки Дон и Азовского моря. Аппарат будет помогать ученым в исследовании состояния территории и ландшафта. По словам научного сотрудника ЮНЦ РАН Георгия Валова, проектировать устройство специалисты начали весной 2019 года. А спустя год «Водомерка» успешно прошла все необходимые испытания, в ходе которых были протестированы системы телеметрии, дистанционного управления и оценен экспериментальный метод панорамного видеомониторинга.