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Ростовские ученые создали робота для изучения фауны реки Дон

3 августа 2020, 10:47
Фото: etu.ru
Ученые Южного научного центра Российской академии наук создали беспилотный роботизированный наводный аппарат «Водомерка», с помощью которого будут изучать фауну реки Дон, говорится в соцсетях учреждения.

Применять роботизированный управляемый беспилотник будут на участках реки Дон и Азовского моря. Аппарат будет помогать ученым в исследовании состояния территории и ландшафта. По словам научного сотрудника ЮНЦ РАН Георгия Валова, проектировать устройство специалисты начали весной 2019 года. А спустя год «Водомерка» успешно прошла все необходимые испытания, в ходе которых были протестированы системы телеметрии, дистанционного управления и оценен экспериментальный метод панорамного видеомониторинга.

Старший научный сотрудник центра Олег Хорошев отметил, что при помощи роботизированного беспилотника ученые рассчитывают улучшить качество сбора данных о водной среде, околоводной фауне, ландшафтах, состоянии окружающей среды на мелководных участках реки Дон и Азовского моря.

Ранее ученые сообщили, что на территории Ростовской области обнаружили минимум трех представителей чужеродной фауны, которые могут представлять опасность для окружающей среды.

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