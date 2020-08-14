Мобильные пункты тестирования на коронавирус начали работать в ростовском Платове

«На привокзальной площади аэропорта в непосредственной близости от остановки автобусов появились мобильные пункты для тестирования на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении.
Тестирование платное, результат будет известен в течение трех дней. Пройти его может любой желающий, но особенно актуально исследование для прилетающих из-за рубежа россиян и иностранных граждан. По распоряжению главного санитарного врача РФ указанные категории граждан обязаны в течение трех суток после прилета загрузить данные о тестировании на коронавирус на портал госуслуг.
Напомним, за последние сутки коронавирус выявили в 22 городах и районах Ростовской области, всего на 13 августа заразились 14613 человек.