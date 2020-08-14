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В администрации Дубовского района прошли обыски

14 августа 2020, 16:15
Фото: pxhere.com
В пятницу в администрации Дубовского района Ростовской области правоохранители провели обыски, сообщил RostovGazeta источник в силовых структурах региона.

Правоохранители пришли с обысками в здание администрации Дубовского района. Кто именно инициатор обысков - полиция или Следственный комитет и по какому уголовному делу проводятся мероприятия - неизвестно.

Ранее, как сообщила региональная прокуратура, был задержан начальник архивного сектора администрации Дубовского района за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновник передал знакомому документы, после чего в постановлении главы села Дубовское были внесены ложные сведения о количестве закрепленных за коммерческой организацией земель. Площадь земель организации незаконно была увеличена в десять раз.

Кроме того, Дубовский район участвует в скандале по совместному аукциону на приобретение водонапорных башен. Региональный УФАС ранее выявил сговор при проведении закупки.

В конце мая глава администрации Дубовского района Ростовской области Нина Кириллова уволила без объяснения причин главного врача МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района Александра Земляка.

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#Новости#Происшествия
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