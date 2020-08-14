В администрации Дубовского района прошли обыски

Ранее, как сообщила региональная прокуратура, был задержан начальник архивного сектора администрации Дубовского района за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновник передал знакомому документы, после чего в постановлении главы села Дубовское были внесены ложные сведения о количестве закрепленных за коммерческой организацией земель. Площадь земель организации незаконно была увеличена в десять раз.