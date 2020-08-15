Неспокойная обстановка из-за коронавируса сохраняется в 30 городах и районах области

Так, в лидерах по числу заражений традиционно оказался Ростов-на-Дону, где заболели сразу 59 человек. Вторым по количеству новых инфицированных оказался Волгодонск с девятью пациентами, а третье место поделили — Таганрог и Сальский район с семью заболевшими. В список также вошли Аксайский, Азовский, Октябрьский, Заветинский, Белокалитвинский, Егорлыкский, Кагальницкий, Миллеровский, Обливской районы, а также Гуково, Новочеркасск, Шахты, Багаевский, Волгодонский, Зерноградский, Тарасовский, Тацинский, Усть-Донецкий, Чертковский районы, Зверево и Новошахтинск.