Неспокойная обстановка из-за коронавируса сохраняется в 30 городах и районах области

Так, в лидерах по числу заражений традиционно оказался Ростов-на-Дону, где заболели сразу 59 человек. Вторым по количеству новых инфицированных оказался Волгодонск с девятью пациентами, а третье место поделили — Таганрог и Сальский район с семью заболевшими. В список также вошли Аксайский, Азовский, Октябрьский, Заветинский, Белокалитвинский, Егорлыкский, Кагальницкий, Миллеровский, Обливской районы, а также Гуково, Новочеркасск, Шахты, Багаевский, Волгодонский, Зерноградский, Тарасовский, Тацинский, Усть-Донецкий, Чертковский районы, Зверево и Новошахтинск.
Всего же в регионе на 15 августа было зарегистрировано 128 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцией заболели 14867 человек, из которых выздоровели уже порядка 85%. Скончались за все время 284 пациента.
Ранее стало известно, что властям Ростовской области пришлось развернуть дополнительные койки для ковидных больных.