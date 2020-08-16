Профессор из Ростова рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во второй раз

«По большому счету, мы не исключаем, что у некоторых людей это заболевание может тянуться не месяц, а три месяца и даже больше. И ему будет становиться в этот период то хуже, то лучше», — прокомментировал течение болезни профессор в интервью RostovGazeta.
Слухи о том, что можно заболеть коронавирусом повторно, появились из-за того, что через три-четыре месяца количество появившихся антител к инфекции стремительно падает вплоть до полного исчезновения.
«Существует две точки зрения: либо человек становится полностью беззащитным, либо антитела не исчезают, но их количество становится минимальным. И в случае необходимости их число молниеносно вырастет до значимой величины». — рассказал Амбалов и признался, что лично он приверженец второй точки зрения.
По мнению профессора, в перспективе человечество справится с коронавирусом при наличии вакцины к следующему лету, без вакцины через несколько лет, подробнее читайте в полном интервью.