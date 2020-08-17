Полицейские помогли рожающей ростовчанке добраться до роддома

В ночь на понедельник у поста ДПС, который находится в районе памятника «Тачанка», остановился «ВАЗ-2109». У водителя сломался автомобиль, и он больше не мог двигаться.
«В салоне находилась его беременная жена, у которой вот-вот должны были начаться роды. Добраться до перинатального центра самостоятельно они уже не могли», — сказано в сообщении.
Отмечается, что водитель попросил помощи у сотрудников ДПС. Полицейские пересадили девушку в патрульную машину и довезли до медицинского учреждения.
Через пять минут после прибытия в больницу ростовчанка родила девочку. Она стала третьим ребенком в семье.