rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полицейские помогли рожающей ростовчанке добраться до роддома

17 августа 2020, 06:19
Фото: УГИБДД по РО
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции помогли роженице добраться до роддома, сообщили в региональном УГИБДД.

В ночь на понедельник у поста ДПС, который находится в районе памятника «Тачанка», остановился «ВАЗ-2109». У водителя сломался автомобиль, и он больше не мог двигаться.

«В салоне находилась его беременная жена, у которой вот-вот должны были начаться роды. Добраться до перинатального центра самостоятельно они уже не могли», — сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель попросил помощи у сотрудников ДПС. Полицейские пересадили девушку в патрульную машину и довезли до медицинского учреждения.

Через пять минут после прибытия в больницу ростовчанка родила девочку. Она стала третьим ребенком в семье.

Материалы по теме
Три барана, три муфлона: детеныши копытных родились в зоопарке РостоваНеделя в Ростове: забитые пляжи, массовое увольнение прокуроров, принудительные родыПол родившихся детенышей капибар гадают в Ростовском зоопарке
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58