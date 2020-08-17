В Ростовской области стало меньше городов и районов с новыми больными коронавирусом

Posted 17 августа 2020, 08:33
Published 17 августа 2020, 08:33
Modified 1 октября, 13:49
Updated 1 октября, 13:49
Всего в регионе было зарегистрировано 127 случаев заражения коронавирусом за сутки. Больше всего заболевших оказалось в Ростове — 91 человек или более 70% от всех новых выявленных случаев. Это самый высокий показатель в южной столице за август.
Кроме того, по семь инфицированных зарегистрировано в Заветинском районе и Новошахтинске. В Волгодонске коронавирус диагностировали у шестерых пациентов, в Азовском районе и Зверево — у троих. В Аксайском, Родионово-Несветайском и Ремонтненском районах выявили по два новых случая заражения, а в Миллеровском, Орловском, Усть-Донецком и Шолоховском — по одному заболевшему.
С начала пандемии в Ростовской области заразились коронавирусом более 15,1 тысячи человек, из них выздоровели уже порядка 82% и скончались более 1,9%.