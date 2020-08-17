В Ростовской области стало меньше городов и районов с новыми больными коронавирусом

Кроме того, по семь инфицированных зарегистрировано в Заветинском районе и Новошахтинске. В Волгодонске коронавирус диагностировали у шестерых пациентов, в Азовском районе и Зверево — у троих. В Аксайском, Родионово-Несветайском и Ремонтненском районах выявили по два новых случая заражения, а в Миллеровском, Орловском, Усть-Донецком и Шолоховском — по одному заболевшему.