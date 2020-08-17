rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2020, 08:33

Published 17 августа 2020, 08:33

Modified 1 октября, 13:49

Updated 1 октября, 13:49

В Ростовской области стало меньше городов и районов с новыми больными коронавирусом

17 августа 2020, 08:33
Сюжет
Коронавирус
Всего в 13 городах и районах Ростовской области был выявлен коронавирус, сообщили региональные власти в понедельник, 17 августа.

Всего в регионе было зарегистрировано 127 случаев заражения коронавирусом за сутки. Больше всего заболевших оказалось в Ростове — 91 человек или более 70% от всех новых выявленных случаев. Это самый высокий показатель в южной столице за август.

Кроме того, по семь инфицированных зарегистрировано в Заветинском районе и Новошахтинске. В Волгодонске коронавирус диагностировали у шестерых пациентов, в Азовском районе и Зверево — у троих. В Аксайском, Родионово-Несветайском и Ремонтненском районах выявили по два новых случая заражения, а в Миллеровском, Орловском, Усть-Донецком и Шолоховском — по одному заболевшему.

С начала пандемии в Ростовской области заразились коронавирусом более 15,1 тысячи человек, из них выздоровели уже порядка 82% и скончались более 1,9%.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пришлось открыть резервные койки для ковидных больных.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика