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Комфортную жизнь ростовчан назвал главной целью «Единой России» Алексей Логвиненко

18 августа 2020, 08:14
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
Комфортная жизнь жителей Ростова-на-Дону является одной из ключевых целей партии «Единая Россия», заявил выдвиженец от партии в Гордуму Алексей Логвиненко.

Глава администрации из-за участия в выборах в Гордуму Ростова сейчас находится в предвыборном отпуске и активно общается с избирателями, на днях прошла встреча с жителями Суворовского.

«Сейчас в микрорайоне две основные задачи, которые мы уже начали решать: строительство социальных объектов и дороги», — написал Логвиненко на своей странице в соцсети.

Строительство обсудили с инициативной группой жителей района и пришли к взаимопониманию. В настоящее время в Суворовском с населением около 50 тысяч человек действуют три детских сада и одна школа, чего явно недостаточно. Поликлиника в районе тоже одна, и партия намерена решать эти проблемы комлексно.

Для этого планируется синхронизировать ввод жилья и социальных объектов, что обяжет инвесторов строить не только жилые дома, но и необходимую для нормальной жизни инфраструктуру.

«Уже сейчас проектируется ещё одна школа на 1200 мест. Ее строительство планируем начать в 2021 году. Также в следующем году начнут строиться два детских сада на 320 и 280 мест, откроется МФЦ, подстанция скорой медицинской помощи и стационарный опорный пункт полиции», — сообщил Логвиненко.

По словам Логвиненко, при строительстве Суворовского, ставшего первым районом в Ростове с такой застройкой, не учли особенности его расположения, но партия в совместной работе с жителями намерена сделать его комфортным и удобным для жизни.

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