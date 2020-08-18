Комфортную жизнь ростовчан назвал главной целью «Единой России» Алексей Логвиненко

Глава администрации из-за участия в выборах в Гордуму Ростова сейчас находится в предвыборном отпуске и активно общается с избирателями, на днях прошла встреча с жителями Суворовского.
«Сейчас в микрорайоне две основные задачи, которые мы уже начали решать: строительство социальных объектов и дороги», — написал Логвиненко на своей странице в соцсети.
Строительство обсудили с инициативной группой жителей района и пришли к взаимопониманию. В настоящее время в Суворовском с населением около 50 тысяч человек действуют три детских сада и одна школа, чего явно недостаточно. Поликлиника в районе тоже одна, и партия намерена решать эти проблемы комлексно.
Для этого планируется синхронизировать ввод жилья и социальных объектов, что обяжет инвесторов строить не только жилые дома, но и необходимую для нормальной жизни инфраструктуру.
«Уже сейчас проектируется ещё одна школа на 1200 мест. Ее строительство планируем начать в 2021 году. Также в следующем году начнут строиться два детских сада на 320 и 280 мест, откроется МФЦ, подстанция скорой медицинской помощи и стационарный опорный пункт полиции», — сообщил Логвиненко.
По словам Логвиненко, при строительстве Суворовского, ставшего первым районом в Ростове с такой застройкой, не учли особенности его расположения, но партия в совместной работе с жителями намерена сделать его комфортным и удобным для жизни.