Комфортную жизнь ростовчан назвал главной целью «Единой России» Алексей Логвиненко

Строительство обсудили с инициативной группой жителей района и пришли к взаимопониманию. В настоящее время в Суворовском с населением около 50 тысяч человек действуют три детских сада и одна школа, чего явно недостаточно. Поликлиника в районе тоже одна, и партия намерена решать эти проблемы комлексно.