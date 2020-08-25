В Ростове могут закрыть клуб из-за концерта Басты

Posted 25 августа 2020, 04:24
Published 25 августа 2020, 04:24
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Пока составили протокол об административном правонарушении, рассматривать все материалы и принимать решение о наказании будет суд. Максимальное наказание — приостановка работы на срок до 90 суток.
Также положены штрафы в размере до 150 тысяч рублей. Поводом для составления протокола стал проведенный в субботу концерт рэпера Баста, хотя из-за ситуации с коронавирусом подобные мероприятия запрещены.
Еще один концерт хотели организовать в воскресенье, но после скандала его отменили.