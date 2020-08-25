rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2020, 04:24

Published 25 августа 2020, 04:24

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростове могут закрыть клуб из-за концерта Басты

25 августа 2020, 04:24
В Ростове-на-Дону могут приостановить деятельность клуба Embargo Villa, в котором провели концерт Басты во время пандемии, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пока составили протокол об административном правонарушении, рассматривать все материалы и принимать решение о наказании будет суд. Максимальное наказание — приостановка работы на срок до 90 суток.

Также положены штрафы в размере до 150 тысяч рублей. Поводом для составления протокола стал проведенный в субботу концерт рэпера Баста, хотя из-за ситуации с коронавирусом подобные мероприятия запрещены.

Еще один концерт хотели организовать в воскресенье, но после скандала его отменили.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика