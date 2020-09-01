В интернет выложили видео убийства Евгения Деданина

Видео было опубликовано в телеграм-канале интернет-издания Baza. Ролик показывает, как к бизнесмену со спины подходит человек, которого опознали как Араика Мирзоняна. Мужчина несколько раз стреляет в спину Деданину. После того, как жертва падает, злоумышленник стреляет еще раз и убегает, пишет inkazan.ru.
Полиция оперативно задержала Мирзоняна. На допросе он не стал отпираться и сообщил, что стрелял в предпринимателя, чтобы отомстить за своего друга Ивана Нетроголова. 2 года назад Нетроголов с подельником проникли в дом Деданина с целью ограбления. Однако хозяин тогда смог смертельно ранить обоих воров. Позже был задержан третий преступник, которого осудили на 6 лет.
Напомним, об убийстве Евгения Деданина СМИ сообщили 1 сентября. В бизнесмена стреляли возле офиса его компании, он умер от полученных ранений в больнице.
Отмечается, что напавший на него Мирзонян — уроженец Армении.
Следком России по Татарстану возбудил по факту убийства уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование на персональный контроль.