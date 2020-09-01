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В интернет выложили видео убийства Евгения Деданина

1 сентября 2020, 19:04
Фото: скриншот видео
В сети появился ролик, запечатлевший убийство 43-летнего предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина.

Видео было опубликовано в телеграм-канале интернет-издания Baza. Ролик показывает, как к бизнесмену со спины подходит человек, которого опознали как Араика Мирзоняна. Мужчина несколько раз стреляет в спину Деданину. После того, как жертва падает, злоумышленник стреляет еще раз и убегает, пишет inkazan.ru.

Полиция оперативно задержала Мирзоняна. На допросе он не стал отпираться и сообщил, что стрелял в предпринимателя, чтобы отомстить за своего друга Ивана Нетроголова. 2 года назад Нетроголов с подельником проникли в дом Деданина с целью ограбления. Однако хозяин тогда смог смертельно ранить обоих воров. Позже был задержан третий преступник, которого осудили на 6 лет.

Напомним, об убийстве Евгения Деданина СМИ сообщили 1 сентября. В бизнесмена стреляли возле офиса его компании, он умер от полученных ранений в больнице.

Отмечается, что напавший на него Мирзонян — уроженец Армении.

Следком России по Татарстану возбудил по факту убийства уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование на персональный контроль.

#Новости#Общество#Видео
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