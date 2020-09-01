В интернет выложили видео убийства Евгения Деданина

Полиция оперативно задержала Мирзоняна. На допросе он не стал отпираться и сообщил, что стрелял в предпринимателя, чтобы отомстить за своего друга Ивана Нетроголова. 2 года назад Нетроголов с подельником проникли в дом Деданина с целью ограбления. Однако хозяин тогда смог смертельно ранить обоих воров. Позже был задержан третий преступник, которого осудили на 6 лет.