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Власти заявили об ускорении строительства Ростовского транспортного кольца

2 сентября 2020, 18:01
Фото: donland.ru
В Ростовской области приняли решение ускорить реализацию проекта по строительству Ростовского транспортного кольца, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала во время встречи губернатора Василия Голубева и главы Минтранспорта РФ Евгения Дитриха. Они договорились об ускорении всего проекта.

«Мы приняли концепцию развития транспортного кольца. Примерная потребность на участках кольца — примерно 70 километров — составляет 65 миллиардов рублей на период до 2025 года», — заявил министр.

Губернатор подчеркнул важность проекта и заявил о договоренности ускорить реализацию. В рамках проекта планируется соединить 12 дорог.

Известно, что протяженность трассы составит 130 километров.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону в этом году построят три тысячи квадратных метров дорог.

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