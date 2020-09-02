Власти заявили об ускорении строительства Ростовского транспортного кольца

Эта информация прозвучала во время встречи губернатора Василия Голубева и главы Минтранспорта РФ Евгения Дитриха. Они договорились об ускорении всего проекта.
«Мы приняли концепцию развития транспортного кольца. Примерная потребность на участках кольца — примерно 70 километров — составляет 65 миллиардов рублей на период до 2025 года», — заявил министр.
Губернатор подчеркнул важность проекта и заявил о договоренности ускорить реализацию. В рамках проекта планируется соединить 12 дорог.
Известно, что протяженность трассы составит 130 километров.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону в этом году построят три тысячи квадратных метров дорог.