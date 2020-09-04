Эксперты объяснили, почему Багаевский узел за 22 млрд не спасет судоходство Дона

По мнению экспертов, в условиях непредсказуемых капризов природы крах судоходства по реке Дон может наступить в любой момент. С начала 2020 года от Азово-Донской бассейновой администрации регулярно исходят тревожные сигналы. Глубины в подотчетной администрации протяженности Дона, а это почти 700 километров от Цимлянского водохранилища до Аксая, в последние недели стабильно прогнозируются в диапазоне 150-400 сантиметров, что квалифицируется как малая водность.