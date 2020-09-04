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Эксперты объяснили, почему Багаевский узел за 22 млрд не спасет судоходство Дона

4 сентября 2020, 08:34
Фото: donland.ru
Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области не поможет решить проблему нехватки воды в реке Дон, сообщила RostovGazeta.

«Региональные власти пытаются решить проблему нехватки воды в Дону, активно лоббируя затянувшийся проект строительства Багаевского гидроузла, но без одновременных инвестиций в гидротехнические сооружения во всем Волго-Донском бассейне это вряд ли будет системным решением», — сказано в сообщении.

По мнению экспертов, в условиях непредсказуемых капризов природы крах судоходства по реке Дон может наступить в любой момент. С начала 2020 года от Азово-Донской бассейновой администрации регулярно исходят тревожные сигналы. Глубины в подотчетной администрации протяженности Дона, а это почти 700 километров от Цимлянского водохранилища до Аксая, в последние недели стабильно прогнозируются в диапазоне 150-400 сантиметров, что квалифицируется как малая водность.

Маловодность реки даже обсудили во время видеоконференции губернатора области Василия Голубева и президента России Владимира Путина. Как рассказал Голубев, очень напряженная водохозяйственная обстановка в бассейне реки Дон наблюдается последние 13 лет. В отдельные годы даже приходилось перегружать суда, так они не проходили по глубине.

При этом известный российский эксперт транспортной отрасли Алексей Безбородов заявил, что само по себе строительство Багаевского гидроузла стоимостью в 22 миллиарда рублей не поможет решить проблему. Для системного исправления ситуации одновременно необходимо реализовывать и другие проекты гидроузлов в Волго-Донском бассейне.

Подробно о проблемах реки Дон в материале RostovGazeta.

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