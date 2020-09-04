Мелеющий Дон отнимает треть прибыли у судоходных компании в Ростовской области

Проблему нехватки воды в реке пытаются решить проектом строительства Багаевского гидроузла. Однако системным решением это назвать нельзя из-за отсутствия одновременных инвестиций в гидротехнические сооружения во всем Волго-Донском бассейне.
Не все гладко и со строительством Багаевского гидроузла, так как проект затягивается. Безбородов считает, что проблема маловодности имеет технический характер.
«Расчетные сроки эксплуатации гидроузлов на Дону уже прошли. Это приводит к маловодности, которая забирает 30-40% прибыли судоходных компаний», — заявил эксперт.
Он добавил, что пока признаков комплексных решений не видно. Полный материал о ситуации с мелеющим Доном читайте по ссылке.