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Мелеющий Дон отнимает треть прибыли у судоходных компании в Ростовской области

4 сентября 2020, 07:52
Фото: vk.com/rostovnadonu
Близкая к критической ситуация с маловодностью Дона отрицательно сказывается на заработках судоходных компаний, сообщил RostovGazeta эксперт транспортной отрасли Алексей Безбородов.

Проблему нехватки воды в реке пытаются решить проектом строительства Багаевского гидроузла. Однако системным решением это назвать нельзя из-за отсутствия одновременных инвестиций в гидротехнические сооружения во всем Волго-Донском бассейне.

Не все гладко и со строительством Багаевского гидроузла, так как проект затягивается. Безбородов считает, что проблема маловодности имеет технический характер.

«Расчетные сроки эксплуатации гидроузлов на Дону уже прошли. Это приводит к маловодности, которая забирает 30-40% прибыли судоходных компаний», — заявил эксперт.

Он добавил, что пока признаков комплексных решений не видно. Полный материал о ситуации с мелеющим Доном читайте по ссылке.

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