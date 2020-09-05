Насосы для откачки воды во время ливней обязали купить жителей Ростова

Главам управляющих компаний района рекомендовали создать резерв материально-технических средств для предотвращения и ликвидации последствий подтоплений. Под резервом понимаются мешки с песком и насосы, покупать которые, также по рекомендации властей, придется жильцам.
Если жители многоэтажек откажутся сдавать деньги, резерв будут создавать на средства управляющих компаний.
Напомним, Ростов последний раз затопило в результате сильного ливня 17 июля, при этом город регулярно уходит под воду примерно каждые пять лет.