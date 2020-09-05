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Насосы для откачки воды во время ливней обязали купить жителей Ростова

5 сентября 2020, 12:07
Фото: facebook.com
Собрать деньги на покупку насосов и мешков с песком обязали жителей многоквартирных домов Железнодорожного района Ростова-на-Дону, сообщило сообщество "Городской патруль".

Главам управляющих компаний района рекомендовали создать резерв материально-технических средств для предотвращения и ликвидации последствий подтоплений. Под резервом понимаются мешки с песком и насосы, покупать которые, также по рекомендации властей, придется жильцам.

Если жители многоэтажек откажутся сдавать деньги, резерв будут создавать на средства управляющих компаний.

Напомним, Ростов последний раз затопило в результате сильного ливня 17 июля, при этом город регулярно уходит под воду примерно каждые пять лет.

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