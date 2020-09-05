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Сбербанк поможет ростовчанам оформить бизнес и открыть свое дело

5 сентября 2020, 08:38
Фото: Сбербанк
Эксперты Юго-Западного банка Сбербанка провели серию вебинаров в партнёрстве с платформой для предпринимателей «Деловая среда» по поддержке малого бизнеса в Ростовской области.

Сбербанк начал проводить вебинары для начинающих предпринимателей в мае 2020 года. В ходе них эксперты подробно остановились на возможностях сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета», рассчитанного на предпринимателей, партнеров и желающих узнать подробнее о новых возможностях бизнеса клиентам.

Как показывает статистика, жители южных регионов России и Северного Кавказа чаще других задумываются об открытии собственного бизнеса. Но многие из них не решаются на этот шаг из-за того, что беспокоятся о возможных сложностях и расходах, с которыми они могут столкнуться при оформлении ИП или ООО. Сбербанк постарался максимально упростить регистрацию бизнеса для представителей малого и среднего бизнеса, которые могут открыть счет дистанционно без комиссий и госпошлин.

Теперь зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем возможно в одном из 92 отделений Сбербанка. Кроме того, сделать это можно более чем у 300 партнеров 11 регионах обслуживания Юго-Западного Сбербанка. Чтобы зарегистрировать бизнес предпринимателю необходимо иметь при себе паспорт, ИНН и СНИЛС. Также для этого понадобится смартфон с системой iOS или Android, в котором установлено приложение Сбербанк Онлайн и создана учетная запись. В офисе Сбербанка или компании-партнера клиенту помогут оформить документы и отправить их в ФНС. При этом для открытия счета предпринимателю не нужно повторно посещать банк, это делается дистанционно без комиссий и госпошлин.

По словам директора управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка Светланы Гладкиной, в условиях пандемии и сложного экономического периода для страны Сбербанк уделяет большое внимание поддержке предпринимателей.

«Сегодня мы в партнёрстве с Бизнес-навигатором МСП помогаем предпринимателям открыть своё дело, со временем масштабировать бизнес, работать честно и легально, а также вовремя и правильно проводить все налоговые отчисления. Услугой „Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета“ активно пользуются в южных регионах фитнес-центры и частнопрактикующие тренеры, риелторы и агентства недвижимости, сектор такси и грузоперевозок, индустрия красоты, малые IT- и инновационные высокотехнологичные компании, а также небольшие фермерские хозяйства», — пояснила она.

Те, кто уже воспользовался услугой регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта, получили три дополнительных инструмента. Так, им стали доступны оценка рыночной ниши, геомаркетинг, онлайн-расчет бизнес-плана, а также другие сервисы.

Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года. За это время сервисом воспользовались более 93 тысяч человек, из них 6 тысяч клиентов оформили свой бизнес на Юге России и на Северном Кавказе.

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