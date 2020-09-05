Сбербанк поможет ростовчанам оформить бизнес и открыть свое дело

Теперь зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем возможно в одном из 92 отделений Сбербанка. Кроме того, сделать это можно более чем у 300 партнеров 11 регионах обслуживания Юго-Западного Сбербанка. Чтобы зарегистрировать бизнес предпринимателю необходимо иметь при себе паспорт, ИНН и СНИЛС. Также для этого понадобится смартфон с системой iOS или Android, в котором установлено приложение Сбербанк Онлайн и создана учетная запись. В офисе Сбербанка или компании-партнера клиенту помогут оформить документы и отправить их в ФНС. При этом для открытия счета предпринимателю не нужно повторно посещать банк, это делается дистанционно без комиссий и госпошлин.