Жара снова накроет Ростов на следующей неделе

В ночь на понедельник может похолодать до 18 градусов, зато днем температура поднимется до 29 градусов. Будет облачно, а скорость ветра поднимется до 5 метров в секунду.
Во вторник будет на один градус жарче, ожидается безветренная и облачная погода. В среду днем температура не должна подняться выше 25 градусов.
В ночь на четверг температура опустится сразу до 13 градусов, это будет самый холодный период на неделе. К пятнице температура вырастет до 30 градусов.
Осадков в эти дни не прогнозируется, скорость ветра не поднимется выше 5 метров в секунду.