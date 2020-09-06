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Жара снова накроет Ростов на следующей неделе

6 сентября 2020, 19:06
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону на следующей неделе сохранится жаркая и облачная погода, проинформировали в Гидрометцентре.

В ночь на понедельник может похолодать до 18 градусов, зато днем температура поднимется до 29 градусов. Будет облачно, а скорость ветра поднимется до 5 метров в секунду.

Во вторник будет на один градус жарче, ожидается безветренная и облачная погода. В среду днем температура не должна подняться выше 25 градусов.

В ночь на четверг температура опустится сразу до 13 градусов, это будет самый холодный период на неделе. К пятнице температура вырастет до 30 градусов.

Осадков в эти дни не прогнозируется, скорость ветра не поднимется выше 5 метров в секунду.

Ранее в Ростове из-за сильного ветра и дождей затопило несколько улиц и десятки автомобилей.

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