Часть мигрантов из палаточного лагеря в Ростове отправились в Ташкент

Posted 8 сентября 2020, 14:03
Published 8 сентября 2020, 14:03
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
По словам министра, все те граждане Узбекистана, кто ранее приобрел билеты, уже отправились на поезде в Ташкент. «Все прошло без происшествий», — сообщил Папушенко.
Он добавил, что в лагере осталось несколько сотен человек, и в настоящее время консульство составляет списки. Точное количество застрявших в Ростове мигрантов определят после того, как списки полностью сформируют. Это необходимо для организации цивилизованной продажи билетов.
Мигрантов вывезут на родину завтра, 9 сентября, со станции Лихая. Добраться до места отправки люди смогут на электричках.
Напомним, что в понедельник на железнодорожной станции Первомайская появился палаточный лагерь, в котором проживали около двух тысяч мигрантов из Средней Азии, ожидая отправки в Ташкент. Для оставшихся в лагере людей организовали подвоз воды и продуктов, дежурство скорой помощи и спасателей, уборку территории и вывоз мусора.