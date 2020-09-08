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Posted 8 сентября 2020, 14:03

Published 8 сентября 2020, 14:03

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Часть мигрантов из палаточного лагеря в Ростове отправились в Ташкент

8 сентября 2020, 14:03
Часть граждан Средней Азии, разбивших палаточный лагерь на железнодорожной станции Первомайская в Ростове-на-Дону, были отправлены на родину, сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

По словам министра, все те граждане Узбекистана, кто ранее приобрел билеты, уже отправились на поезде в Ташкент. «Все прошло без происшествий», — сообщил Папушенко.

Он добавил, что в лагере осталось несколько сотен человек, и в настоящее время консульство составляет списки. Точное количество застрявших в Ростове мигрантов определят после того, как списки полностью сформируют. Это необходимо для организации цивилизованной продажи билетов.

Мигрантов вывезут на родину завтра, 9 сентября, со станции Лихая. Добраться до места отправки люди смогут на электричках.

Напомним, что в понедельник на железнодорожной станции Первомайская появился палаточный лагерь, в котором проживали около двух тысяч мигрантов из Средней Азии, ожидая отправки в Ташкент. Для оставшихся в лагере людей организовали подвоз воды и продуктов, дежурство скорой помощи и спасателей, уборку территории и вывоз мусора.

#Общество#Новости
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