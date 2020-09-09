Бизнесмен в Ростове украл бюджетные миллионы и получил условный срок

Posted 9 сентября 2020, 08:46
Published 9 сентября 2020, 08:46
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Директор компании «Наследие» Дмитрий Рассошенко заключил госконтракт на установку «Росгранстрою» системы охраны периметра. Общая стоимость составила почти 30,5 миллиона рублей.
«Работы до конца завершены не были, однако фигурант незаконно подписал товарную накладную и передал в „Росгранстрой“. В результате "Наследию" выплатили деньги в полном объеме», — сказано в сообщении.
В отношении Рассошенко завели уголовные дела, размер ущерба составил 3,1 миллиона рублей. Кировский районный суд приговорил его к 2,5 года заключения условно.