Допустивших нарушения членов УИК отстранили в Ростовской области

Posted 12 сентября 2020, 13:47
Published 12 сентября 2020, 13:47
Modified 11 сентября 2022, 15:30
Updated 11 сентября 2022, 15:30
Речь идет об избирательной комиссии № 539 в Гуково, где проходят выборы губернатора. Здесь признали недействительными бюллетени в первый день голосования, так как невозможно установить волеизъявление избирателей.
Это подтвердила проведенная проверка. По информации регионального Избиркома, нарушения устранить нельзя.
«Сейчас отстранены два члена УИК, которые, возможно, участвовали в нарушениях. Все собранные материалы были переданы правоохранителям», — сказано в сообщении.