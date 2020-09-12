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Posted 12 сентября 2020, 13:47

Published 12 сентября 2020, 13:47

Modified 11 сентября 2022, 15:30

Updated 11 сентября 2022, 15:30

Допустивших нарушения членов УИК отстранили в Ростовской области

Допустивших нарушения членов УИК отстранили в Ростовской области

12 сентября 2020, 13:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области во время проведения выборов отстранили двух членов участковой избирательной комиссии за нарушения, пишет ТАСС.

Речь идет об избирательной комиссии № 539 в Гуково, где проходят выборы губернатора. Здесь признали недействительными бюллетени в первый день голосования, так как невозможно установить волеизъявление избирателей.

Это подтвердила проведенная проверка. По информации регионального Избиркома, нарушения устранить нельзя.

«Сейчас отстранены два члена УИК, которые, возможно, участвовали в нарушениях. Все собранные материалы были переданы правоохранителям», — сказано в сообщении.

Ранее глава администрации Ростова отдал свой голос на выборах.

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