Долгострой на Хомякова ввели в эксплуатацию в Шахтах

Многие дольщики вложили в новые квартиры социальные выплаты, которые полагались им как жителям шахтерских территорий для покупки нового жилья взамен ветхого. Обманутые дольщики обратились в правительство региона за субсидией и в 2019 году работы возобновили. Теперь участники долевого строительства получат долгожданные квартиры, 11 сентября дом ввели в эксплуатацию.