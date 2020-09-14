Долгострой на Хомякова ввели в эксплуатацию в Шахтах

Posted 14 сентября 2020, 09:54
Published 14 сентября 2020, 09:54
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
«Это проблемный объект долевого строительства, возведение которого было приостановлено в 2014 году в связи с отсутствием финансирования. На момент приостановления работ строительная готовность объекта составляла всего 25%», — сказано в сообщении.
Многие дольщики вложили в новые квартиры социальные выплаты, которые полагались им как жителям шахтерских территорий для покупки нового жилья взамен ветхого. Обманутые дольщики обратились в правительство региона за субсидией и в 2019 году работы возобновили. Теперь участники долевого строительства получат долгожданные квартиры, 11 сентября дом ввели в эксплуатацию.
Ранее стало известно, что в Батайске возобновили строительство многоквартирного дома, простоявшего в замороженном виде более десяти лет.