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Posted 16 сентября 2020, 07:59

Published 16 сентября 2020, 07:59

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Еще 167 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

16 сентября 2020, 07:59
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за сутки число случаев заболевания коронавирусом выросло на 167, проинформировали в областном правительстве.

Выздоровели за это время 107 пациентов. В больницах находятся 1222 человека с подтвержденным диагнозом. Новые случаи зарегистрировали в 27 городах и районах. Заболевшие проживают в Новошахтинске, Батайске, Азове, Ростове.

Загруженность коечного фонда немного снизилась до 57,1%. На 100 тысяч местных жителей приходятся 460 зараженных. «За сутки скончались шесть человек, страдавших сопутствующими заболеваниями. Жертвами инфекции стали 416 пациентов», — сказано в сообщении.

За весь период заразились 19362 человека, врачи выписали 15747 пациентов.

Напомним, что в последнее время в регионе ухудшилась ситуация по коронавирусу.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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