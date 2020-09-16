Еще 167 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Posted 16 сентября 2020, 07:59
Published 16 сентября 2020, 07:59
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Выздоровели за это время 107 пациентов. В больницах находятся 1222 человека с подтвержденным диагнозом. Новые случаи зарегистрировали в 27 городах и районах. Заболевшие проживают в Новошахтинске, Батайске, Азове, Ростове.
Загруженность коечного фонда немного снизилась до 57,1%. На 100 тысяч местных жителей приходятся 460 зараженных. «За сутки скончались шесть человек, страдавших сопутствующими заболеваниями. Жертвами инфекции стали 416 пациентов», — сказано в сообщении.
За весь период заразились 19362 человека, врачи выписали 15747 пациентов.