Двое жителей Таганрога обещали за 2 млн рублей «отмазать» вора от тюрьмы

Posted 18 сентября 2020, 14:23
Published 18 сентября 2020, 14:23
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
В мае 2020 года фигуранты в возрасте 38 и 48 лет связались с родственниками мужчины, которого заподозрили в краже. Они предложили за 2,1 миллиона рублей помочь избежать уголовной ответственности.
Помочь фигуранты ничем не могли и были задержаны при получении денег. В результате уголовное дело завели в отношении них. «Суд приговорил обвиняемых к срокам три и пять лет в колонии общего режима. Одного из них оштрафовали на 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу.