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Posted 18 сентября 2020, 14:23

Published 18 сентября 2020, 14:23

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Двое жителей Таганрога обещали за 2 млн рублей «отмазать» вора от тюрьмы

Двое жителей Таганрога обещали за 2 млн рублей «отмазать» вора от тюрьмы

18 сентября 2020, 14:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге вынесли приговор в отношении двух местных жителей, совершивших мошенничество на два миллиона рублей, сообщили в УСКР по Ростовской области.

В мае 2020 года фигуранты в возрасте 38 и 48 лет связались с родственниками мужчины, которого заподозрили в краже. Они предложили за 2,1 миллиона рублей помочь избежать уголовной ответственности.

Помочь фигуранты ничем не могли и были задержаны при получении денег. В результате уголовное дело завели в отношении них. «Суд приговорил обвиняемых к срокам три и пять лет в колонии общего режима. Одного из них оштрафовали на 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.

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