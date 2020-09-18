Двое жителей Таганрога обещали за 2 млн рублей «отмазать» вора от тюрьмы

Помочь фигуранты ничем не могли и были задержаны при получении денег. В результате уголовное дело завели в отношении них. «Суд приговорил обвиняемых к срокам три и пять лет в колонии общего режима. Одного из них оштрафовали на 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.