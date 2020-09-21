Средний потребительский кредит в Ростовской области превысил 170 тыс рублей

Posted 21 сентября 2020, 12:45
Published 21 сентября 2020, 12:45
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Это на семь тысяч рублей больше, чем в июле, и на 22 тысячи рублей больше по сравнению с августом 2019 года.
Самый большой средний размер выданных потребкредитов в августе зарегистрировали в Москве (467,7 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (356,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (341,5 тысячи рублей), Московской области (329,6 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (246,7 тысячи рублей).
Ростовская область по средней сумме потребительских кредитов заняла 25-е место.