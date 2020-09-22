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Posted 22 сентября 2020, 12:02

Published 22 сентября 2020, 12:02

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Зарплату по номеру телефона начали зачислять жителям России

Зарплату по номеру телефона начали зачислять жителям России

22 сентября 2020, 12:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Возможность перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона получили работодатели России, сообщили «Новые известия».

Зачисление зарплаты по телефону стало возможным благодаря появлению сервиса переводов от компаний в адрес физических лиц через систему быстрых платежей (СБП).

«Первым сервис СБП сделал доступным для всех клиентов Делобанк. В ближайшее время аналогичные программы появятся в банках „Открытие“, ПСБ, „Веста“, Абсолют, Росбанк, „Тинькофф“, „Дом.РФ“, „Зенит“ и УБРиР», — пишет издание.

Сервис быстрых платежей упростит зачисления заработка разовым работникам и сотрудникам на краткосрочных трудовых договорах. Это позволит решить проблему и так называемого зарплатного рабства, когда работнику для начисления зарплаты выдают карту конкретного банка.

Сервис можно использовать для перечисления зарплаты и любых переводов от юридических лиц физическим.

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