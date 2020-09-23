Первый штраф за несоблюдение закона об обращении с животными выписали в Сальске

Posted 23 сентября 2020, 15:00
Published 23 сентября 2020, 15:00
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
«После внесения изменений в региональное законодательство в управление ветеринарии поступило первое „дело“: сотрудники сальской прокуратуры перенаправили ветеринарам материалы по проверке местного приюта», — сказано в сообщении.
Проверка показала, что владелец приюта не размещал фото и сведений об отловленных животных на сайте и в социальных сетях, кроме того, не было паспортов на собак и видеозаписей их отлова.
Отмечается, что за указанные нарушения предприниматель заплатит штраф в три тысячи рублей.