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Posted 23 сентября 2020, 15:00

Published 23 сентября 2020, 15:00

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Первый штраф за несоблюдение закона об обращении с животными выписали в Сальске

Первый штраф за несоблюдение закона об обращении с животными выписали в Сальске

23 сентября 2020, 15:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области выписали первый штраф за несоблюдение владельцами приютов закона по обращению с безнадзорными животными, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

«После внесения изменений в региональное законодательство в управление ветеринарии поступило первое „дело“: сотрудники сальской прокуратуры перенаправили ветеринарам материалы по проверке местного приюта», — сказано в сообщении.

Проверка показала, что владелец приюта не размещал фото и сведений об отловленных животных на сайте и в социальных сетях, кроме того, не было паспортов на собак и видеозаписей их отлова.

Отмечается, что за указанные нарушения предприниматель заплатит штраф в три тысячи рублей.

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