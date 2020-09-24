Три новости четверга в Ростове о введении запретов, недонских раках и убитой дороге

Posted 24 сентября 2020, 13:56
Published 24 сентября 2020, 13:56
Modified 1 октября, 13:16
Updated 1 октября, 13:16
Снова запреты
В Ростове из-за роста заболеваемости коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия. Об этом стало известно из письма главы управления по физической культуре и спорту Дениса Браславского, его направили подведомственным учреждениям.
Теперь в городе нельзя проводить спортивные, развлекательные и досуговые мероприятия. Коснулось это городских и районных соревнований. Любителям большого футбола опасаться нечего — чемпионата России это не касается.
В городе также ограничили работу организаций, в которых проводят тренировки. Вся эта ситуация началась с обращения главного санитарного врача региона Евгения Ковалева к главе администрации города Алексею Логвиненко. Прозвучала просьба ввести ограничения из-за напряженной ситуации по коронавирусу.
Австралийские раки
Недалеко от Волгодонска запустили промышленное выращивание австралийских раков, так как они мясистее донских. И растут они гораздо быстрее.
Однако жители Ростова встали на защиту раков из реки Дон и призвали заняться расчисткой водоема и уборкой мусора с прибрежных зон. Ростовчане уверены, что раки могут исчезнуть, если не заняться их популяцией.
Самая плохая дорога
В городе отремонтировали самую непроезжую в стране улицу Алагирскую. Она попала в топ «народного рейтинга» убитых дорог.
Асфальт здесь отсутствовал около 20 лет, длина участка достигает 500 метров. Теперь его отремонтировали, установили бортовой камень, заменили технически неисправные участки тротуаров, а также ливневую канализацию.
Специалистам предстоит проверить качество работ.
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