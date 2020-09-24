rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября 2020, 13:56

Published 24 сентября 2020, 13:56

Modified 1 октября, 13:16

Updated 1 октября, 13:16

Три новости четверга в Ростове о введении запретов, недонских раках и убитой дороге

24 сентября 2020, 13:56
В Ростове-на-Дону ввели запреты на массовые мероприятия, раскритиковали производство австралийских раков и отремонтировали самую ужасную дорогу, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Снова запреты

В Ростове из-за роста заболеваемости коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия. Об этом стало известно из письма главы управления по физической культуре и спорту Дениса Браславского, его направили подведомственным учреждениям.

Теперь в городе нельзя проводить спортивные, развлекательные и досуговые мероприятия. Коснулось это городских и районных соревнований. Любителям большого футбола опасаться нечего — чемпионата России это не касается.

В городе также ограничили работу организаций, в которых проводят тренировки. Вся эта ситуация началась с обращения главного санитарного врача региона Евгения Ковалева к главе администрации города Алексею Логвиненко. Прозвучала просьба ввести ограничения из-за напряженной ситуации по коронавирусу.

Австралийские раки

Недалеко от Волгодонска запустили промышленное выращивание австралийских раков, так как они мясистее донских. И растут они гораздо быстрее.

Однако жители Ростова встали на защиту раков из реки Дон и призвали заняться расчисткой водоема и уборкой мусора с прибрежных зон. Ростовчане уверены, что раки могут исчезнуть, если не заняться их популяцией.

Самая плохая дорога

В городе отремонтировали самую непроезжую в стране улицу Алагирскую. Она попала в топ «народного рейтинга» убитых дорог.

Асфальт здесь отсутствовал около 20 лет, длина участка достигает 500 метров. Теперь его отремонтировали, установили бортовой камень, заменили технически неисправные участки тротуаров, а также ливневую канализацию.

Специалистам предстоит проверить качество работ.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика