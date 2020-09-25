Глава районного управления ЖКХ Ростова попался на махинациях при уборке снега

Posted 25 сентября 2020, 09:08
Published 25 сентября 2020, 09:08
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Речь идет об Александре Гришине, который на момент совершения преступления находился в должности исполняющего обязанности директора управления ЖКХ Кировского района. По информации собеседника, он заключал фиктивные договора с бизнесменом на уборку снега.
«Работы в рамках контрактов не проводились, размер ущерба бюджету региона составил 1,4 миллиона рублей. По факту мошенничества завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Преступление раскрыли полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.
Стало известно, что в рамках уголовного дела прошла серия обысков.