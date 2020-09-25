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Posted 25 сентября 2020, 09:08

Published 25 сентября 2020, 09:08

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Глава районного управления ЖКХ Ростова попался на махинациях при уборке снега

25 сентября 2020, 09:08
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора «Управления ЖКХ» Кировского района города за мошенничество, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Речь идет об Александре Гришине, который на момент совершения преступления находился в должности исполняющего обязанности директора управления ЖКХ Кировского района. По информации собеседника, он заключал фиктивные договора с бизнесменом на уборку снега.

«Работы в рамках контрактов не проводились, размер ущерба бюджету региона составил 1,4 миллиона рублей. По факту мошенничества завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Преступление раскрыли полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

Стало известно, что в рамках уголовного дела прошла серия обысков.

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